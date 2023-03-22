Рашисти не перестають ігнорувати закони і звичаї війни, обстрілюючы населені пункти, а також об’єкти критичної інфраструктури.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби, що минула, окупанти завдали 10 ракетних та 32 авіаційних удари, а також здійснили 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах.

У ніч проти середи, 22 березня, противник завдав чергового масованого авіаційного удару БпЛА «Шахед-136». За попередньою інформацією, 16 дронів із 21 запущеного ворогом було знищено нашими захисниками.

Напередодні, 21 марта, ворог завдав ракетного удару по Одесі. В оперативному командуванні «Південь» повідомили, що противник випустив три керовані авіаційні ракети класу «повітря-поверхня» X-59 винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря. Дві ракети збили українські сили ППО, а одна поцілила у 3-поверхову будівлю монастиря УПЦ Московського патріархату.

Фото зі сторінки ОК "Південь"

Як наслідок, постраждали чотири людини. У трьох — легкі поранення вибуховою хвилею, одну людину шпиталізували.

Фото зі сторінки ОК "Південь"

Фото зі сторінки ОК "Південь"

На фронті, як і раніше, противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших — обороняється. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 114 ворожих атак на східній ділянці фронту.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог продовжує спроби зламати нашу оборону. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Кремінна, Діброва, Білогорівка та Веселе.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує ведення наступальних дій, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Наші захисники цілодобово відбивали численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Бахмут, Кліщіївка та Майорськ.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив наступальні дії в районах Новобахмутівки, Новокалинового, Красногорівки, Степового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди — успіху не мав. Майже 20 невдалих спроб наступу було здійснено ворогом в районі Мар’їнки.

«Протягом доби, що минула, авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та один інший важливий об’єкт противника», — йдеться у ранковому зведенні Генштаба ЗСУ.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що весняний наступ російських військ наближається до завершення, а Україна має всі шанси повернути собі ініціативу.

Ілюстративне фото зі сторінки командування Повітряними силами ЗСУ

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