Окупанти обстріляли Часів Яр: є влучання у багатоповерхівку

Російський ворог продовжує обстрілювати Донецьку область, де тривають жорстокі бої за Бахмут. У вівторок, 21 березня, окупанти завдали удар по Часов Яру.

Про це повідомив у Telegram-каналі голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Росіяни обстріляли місто Часів Яр. Частково зруйнований будинок. Терор міст продовжується. Єдиний вихід — перемога», — написав він.

Щодня під вогнем ворога перебувають Авдіївка, Костянтинівка, Сіверськ, Бахмут.

Часов Яр ворог обстрілює не вперше. 9 липня 2022 року окупанти здійснили ракетну атаку на місто. Дуже постраждала одна з п'ятиповерхівок. За підсумками рятувальної операції, яку закінчили через 5 днів, з-під завалів дістали тіла 48 людей, серед них одна дитина та врятували 9 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони ліквідували майже тисячу окупантів, знищили 15 танків та 10 бронемашин.

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