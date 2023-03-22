Коли розпочнеться прийом документів у перші класи київських шкіл та як бути дітям некиян, які мешкають у столиці

В Києві, де нещодавно зросла вартість виготовлення картки електронного учнівського квитка, прийом документів у перші класи розпочнеться вже 27 березня та триватиме до 31 травня. Про це повідомляє директорка Департаменту освіти і науки Олена Фіданян на офіційному порталі Києва.

«Ми продовжили минулорічну практику: батьки майбутніх першокласників зможуть подати всі необхідні документи в електронному вигляді. Зарахування буде здійснюватися на підставі заяви одного з батьків майбутніх першокласників, наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій. Документи мають підтверджувати місце проживання дитини, одного з його батьків (чи людей, що їх замінюють) на території обслуговування закладу. Наголошую, якщо до 31 травня у батьків немає можливості отримати медичну довідку для своєї дитини, це не є підставою для відмови у зарахуванні. Оригінали документів та медичні довідки подаються до закладу освіти не пізніше 18 серпня 2023 року включно», — зазначила Олена Фіданян.

Також директорка Департаменту додала, що діти, які не мають свідоцтва про народження, але взяті на облік як внутрішньо переміщені особи, можуть бути зараховані без подання цього документу.

Олена Фіданян підкреслила, що пріоритет при зарахуванні до першого класу отримають наступні категорії дітей:

• ті, що проживають на території обслуговування закладу;

• зареєстровані внутрішньо переміщені особи;

• діти, чиї брати чи сестри вже навчаються в цій школі та діти працівників цих закладів.

Із 1 червня ті, хто не зареєстрований у Києві або хоче навчати свою дитину не за місцем обслуговування закладу, можуть подати документи на вільні місця в будь-які школи столиці. У разі, якщо кількість заявок буде перевищувати кількість вільних місць, зарахування відбудеться методом сліпого жеребкування.

Київська влада нагадала батькам тих дітей, яким станом на 1 вересня 2023 року вже виповниться 6 років: залишити дитину на так званий «другий рік» у садочку, якщо до цього немає медичних або інших передбачених нормативними актами підстав, буде можливо у разі оплати батьками повторного року перебування в садочку. Вартість утримання дитини в дошкільному закладі цього року становить приблизно 5 800 гривень на місяць.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як випускникам, які опинилися за кордоном, отримати документи про закінчення школи.

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