Без атестатів не залишаться: як випускникам, які опинилися за кордоном, отримати документи про закінчення школи

Випускники закладів загальної середньої освіти, які перебувають за кордоном, як і їхні однолітки з тимчасово окупованих облестей, не залишаться без атестатів та документів про освіту.

Як повідомляють у Міністрстві освіти та науки, школярі, які виїхали з України, можуть отримати документи про базову середню та повну загальну середню освіту в українських закордонних дипломатичних установах.

«Це врегульовано Порядком міжвідомчої взаємодії з питань вручення здобувачам освіти, які перебувають за межами України, документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, виданих в умовах воєнного стану в Україні, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства закордонних справ України від 9 червня 2022 року», — йдеться у повідомленні.

Вручення випускникам документів про освіту у закордонних дипломатичних установах України здійснюватиметься на підставі заяви, що має подаватися до закладу загальної середньої освіти, який замовив документ про освіту. Заяву можуть подати один із батьків, опікун, інший законний представник, родич здобувача освіти або повнолітній здобувач освіти, а в окремих випадках — сам здобувач освіти.

За словами міністра Сергія Шкарлета, юним мешканцям тимчасово окупованих територій та регіонів, де ведуться активні бойові дії, хочуть створити умови, аби вони змогли брати участь у Національному мультипредметному тестуванні (НМТ). Навіть всупереч блокуванню окупантами виїзду вступників на підконтрольні уряду України території.

«Вступні випробування проводитимуться у три сесії (липень, серпень, вересень) в Україні і за кордоном. Також передбачено додаткові періоди реєстрації на тестування та можливість зміни раніше вказаного місця його складання. Для вступників, які не зможуть виїхати на підконтрольну уряду територію або які силоміць переміщені на тимчасово окуповану територію (АР Крим, місто Севастополь, ОРДЛО), територію російської федерації або республіки білорусь, буде передбачено складання вступних випробувань у форматі дистанційної індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу. Вступаючи на контрактну форму навчання (на більшість спеціальностей), вступнику достатньо подати мотиваційний лист», — зазначив він.

Усі жителі ТОТ та місць проведення військових дій, які отримають позитивні результати на вступних випробуваннях, зможуть скористатися спеціальною квотою у закладах вищої освіти або гарантовано вступити до закладів фахової передвищої освіти.

Нагадаємо, що через широкомасштабне вторгнення росії в Україні в 2022 році замість традиційного ЗНО для вступу на бакалаврат проводитимуть Національний мультипредметний тест.

Фото Pixabay

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