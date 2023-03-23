Раптово помер головний фальсифікатор президентських виборів у росії

У середу, 22 березня, у Москві раптово помер колишній глава російського Центрвиборчкому Володимир Чуров. Він керував ЦВК з 2007 по 2016 рік і увійшов в історію як головний фальсифікатор президентських і парламентських виборів у росії. Деякі публічні висловлювання Чурова стали «крилатими».

Цікаво, що 17 березня пану Чурову виповнилося 70 років. Російські ЗМІ стверджували, що ювіляр почувається дуже добре. Однак тепер, після смерті, ТАСС передає, що Чуров помер у лікарні після операції. При цьому агентство посилається на депутата держдуми Леоніда Івлєва. «Володимир Євгенович переніс обширний інфаркт, його не стало», — заявив він. А газета «Ведомости» пише, що трохи більше тижня тому Чурову робили операцію після інфаркту.

Володимир Чуров зробив прекрасну кар'єру чиновника завдяки володимиру путіну. У 90-х він працював у Санкт-Петербурзі в комітеті із зовнішніх зв'язків. Практично всі, хто тоді був у підпорядкуванні у путіна, потім отримали призначення в Москву і пішли в гору.

Зірковий час Чурова настав у березні 2007 року, коли він змінив Олександра Вешнякова на посаді голови ЦВК росії. Це стало сюрпризом для багатьох. Адже Чуров був звичайним депутатом держдуми від ЛДПР.

Незабаром вибір Кремля став зрозумілим для всіх.

«Перший закон Чурова говорить: путін завжди правий, тому що він завжди дотримується закону. Це дійсно так, у чому я мав можливість неодноразово переконуватися за роки спільної роботи з Володимиром Володимировичем», — заявив Чуров.

«Другий закон Чурова звучить так: ми співпрацюємо з усіма, хто з нами співпрацює. А хто з нами не співпрацює, ми з ними все одно співпрацюємо», — додав новий глава ЦВК.

Він клявся своєю бородою: «Я зроблю все, щоб вибори були чесними».

У березні 2011 року Чуров знову виявився єдиним кандидатом на посаду голови ЦВК. Його переобрання відбулося незадовго до початку безпрецедентних за роки правління путіна протестів проти фальсифікації підсумків виборів. Опозиція не визнала підсумків виборів до держдуми в грудні 2011 року, після чого на Болотній площі в Москві відбувся перший багатотисячний мітинг із вимогою проведення чесних виборів і відставки Чурова. Але прибрати його з посади голови ЦВК вдалося тільки в 2016 році. Вірного путіну чиновника з пошаною відправили на пенсію.

Вірність «царю» Чуров зберіг і після відставки. Пан Івлєв заявив журналістам, що його колишній керівник планував писати книгу про втручання США у вибори інших країн.

Прессекретар путіна дмитро пєсков повідомив, що президент «глибоко співчуває у зв'язку зі смертю Чурова».

Нагадаємо, що нещодавно помер банкір, який обікрав Центробанк росії на 60 мільярдів доларів.

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