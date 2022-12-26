Ще один «самовбивця»: російський мільйонер, який критикував путіна, впав з даху готелю

У понеділок, 26 грудня, стало відомо про раптову смерть російського мільйонера Павла Антова. Він входив до списку найбагатших державних службовців у росії. Антов був засновником компанії «Володимирський стандарт» — великого виробника м'яса та ковбасної продукції. У 2018 році став депутатом законодавчих зборів Володимирської області. Обирався від «Єдиної Росії».

Після обрання депутатом бізнесмен задекларував дохід майже 10 млрд рублів і посів перше місце в рейтингу найбагатших російських держслужбовців, який складає журнал Forbes. У 2020 році він опустився на 26-е місце.

Павло Антов був одним із небагатьох у Росії політиків та бізнесменів, хто ризикнув публічно засудити повномасштабний напад на Україну. У червні мільйонер заявив журналістам, що ракетні обстріли житлових кварталів, які спричиняють загибель цивільних осіб, інакше як терором не назвеш.

Повідомляється, що Антов загинув в Індії. Він нібито стрибнув із даху готелю Rayagada у штаті Одіша. Тіло росіянина знайшли у калюжі крові. Його доправили до лікарні, але лікарі лише констатували його смерть.

Готель Rayagada

Антов прибув до Індії, щоб відсвяткувати своє 66-річчя. Разом з ним у готелі проживали ще троє росіян. Один із них — 61-річний бізнесмен із Йошкар-Оли Володимир Биданов — раптово помер у четвер, 22 грудня.

Генеральний консул росії у Калькутті Олексій Ідамкін заявив, що у Биданова стався інфаркт. Дипломат вважає, що Антов наклав на себе руки, не впоравшись з депресією, яка була викликана смертю приятеля. Цю ж версію підтримує індійська поліція, наголосив консул.

Однак, на думку західних ЗМІ, у цій темній історії надто багато питань та сумнівних збігів. До того ж смерть Биданова та загибель Антова продовжили вже значний список впливових росіян, які за цей рік раптово помирали від інфаркту, невідомої інфекції, випадали з вікон або накладали на себе руки.

Останнім таким випадком, про який повідомляли «ФАКТИ» буквально днями, стала раптова смерть Олександра Бузакова, генерального директора суднобудівного підприємства «Адміралтейські верфі» в Санкт-Петербурзі. На цьому заводі будуються дизельні підводні човни.

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