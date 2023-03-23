Багато сонця й вище +20: синоптики «забезпечили» чудову погоду на Всесвітній день метеоролога

У четвер, 23 березня, погода в Україні буде теплою, переважно без опадів. Лише вдень у районі Полісся та крайньої півночі пройде невеликий дощ.

Вітер південно-західного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря у нічний час +3…+9 °С, вдень стовпчики термометрів покажуть +11…+17 °С, у західних та Одеській областях місцями +18…+20 °С, повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

«На Всесвітній день метеоролога максимальна температура повітря становитиме +12…+18 градусів, на заході місцями до +20 градусів», — погоджується з колегою Наталка Діденко.

Синоптикиня пише, що й надалі, включно з вихідними, в Україні переважатиме тепла повітряна маса з періодичними дощами.

«У Києві на Всесвітній день метеоролога синоптики вже постараються надмухати для себе теплу погоду — очікується +15…+17 градусів. Без істотних опадів. Вітерець з південного заходу», — додала Діденко.

Народний синоптик Станіслав Щедрін вважає, що температура повітря буде ще вищою — до +19, подекуди навіть до +24 тепла. Також буде багато сонця.

23 березня — Всесвітній день метеоролога. Свято було засноване на честь створення Всесвітньої метеорологічної організації у 1950 році. Сучасна метеорологія почала зароджуватись ще в епоху Просвітництва, разом із численними відкриттями у природничих науках. Так, ртутний барометр був винайдений італійським математиком і фізиком Торрічеллі у 1644 році. Температурна шкала Фаренгейта з'явилася у 1724 році, а шкала Цельсія — у 1742.

Що до погоди, то за прогнозом Щедріна, ближче до кінця березня містами можливі зливи, подекуди навіть з грозами, а також суттєве похолодання, навіть зі снігом.

Фото https://www.facebook.com/tala.didenko

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