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Погода

Ще тиждень тепла до +20, потім сніг: синоптик приголомшив прогнозом на кінець березня

16:57 22 березня 2023
Прогноз погоди

В Україні погода продовжує покращуватися. Проте, з наступного тижня знову похолодає. Такий прогноз дає відома синоптикиня Наталка Діденко.

«Захочеться аж пити завтрашнє повітря в Україні! На Всесвітній день метеоролога максимальна температура повітря становитиме +12+18 градусів, на заході місцями до +20 градусів! 23-го березня опади щоб якісь суттєві — навряд, хіба десь хмарність щільніша прибіжить, повсюди переважатиме суха погода з мінливою хмарністю. Вітер завтра буде південно-західний, невеликий або помірний. У Києві на Всесвітній день метеоролога синоптики вже постараються надмухати для себе теплу погоду — завтра очікується +15+17 градусів. Без істотних опадів. Вітерець із південного заходу. Надалі, включно з вихідними, в Україні переважатиме тепла повітряна маса з періодичними дощами», — повідомила вона.

Вона застерегла, що після суттєвого потепління в Україну повернуться холоди і сніг.

«Із наступного тижня, орієнтовно з 28−29 березня, в Україну зайде холодна повітряна маса. Починаючи із західних областей, почне суттєво знижуватися температура повітря і навіть очікується сніг», — повідомила Діденко.

Як писали «ФАКТИ», раніше синоптики передбачили аномально теплу весну в Україні.

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