Воротар забив неймовірний гол зі 101 метра та побив світовий рекорд (відео)

Вболівальники, які відвідали матч елітного дивізіону чемпіонату Чилі з футболу між «Комбресалом» та «Коло-Коло» (3:1), стали свідками унікального голу, який забив аргентинський голкіпер господарів поля Леандро Рекена.

На 77-й хвилині зустрічі за рахунку 2:0 на користь господарів поля 35-річний воротар вводив м'яч у гру, здавалося, невинним ударом зі свого воротарського майданчика. Однак, на своє нещастя, голкіпер «Коло-Коло» Браян Кортес у цей момент безтурботно вийшов за межі штрафного майданчика. Вдарившись об газон на половині поля «Коло-Коло», м'яч перелетів через воротаря-невдаху та закотився у сітку. Спроба зупинити м'яч головою, а потім забіг відчаю Кортеса не врятували його команду від голу, який тепер увійде до історії футболу. До речі, до Рекени воротарі не забивали у чемпіонаті Чилі цілих 33 роки!

«Не брехатиму, це не був удар по воротах, — зізнався Леандро Рекена. — Я просто хотів швидко ввести м'яч у гру, щоб застати суперника зненацька. На жаль для мого візаві та на радість для нас, це був гол.

Тепер ми чекаємо на офіційне підтвердження відстані, з якої я забив гол. Мені сказали, що чилійська федерація футболу перевірить розміри поля. У будь-якому разі я щасливий. Може, ще в історію футболу потраплю".

Як повідомляє TNT Sports Chile, гол був забитий з відстані 101 метр, що зробить Леандро Рекену автором «найдальшого голу» в історії світового футболу. Колишній світовий рекорд, зафіксований у Книзі рекордів Гіннеса, було встановлено у 2021 році у матчі четвертого англійського дивізіону між «Челтнем Таун» та «Ньюпорт Каунті». Тоді голкіпер гостей Том Кінг вразив ворота суперника ударом із 96,01 метра.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Португалії воротар забив диво-гол ударом через все поле.

Фото ФК «Комбресал»

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