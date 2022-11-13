У Португалії воротар забив диво-гол ударом через все поле (відео)

Поєдинок другого за силою дивізіону чемпіонату Португалії з футболу між столичною «Бенфікою-2» та «Пенафієлем» прикрасив фантастичний гол, автором якого став воротар лісабонців Самуель Суареш.

На 79-й хвилині за рахунку 1:0 на користь суперника голкіпер молодіжної збірної Португалії зважився на удар із району свого штрафного майданчика, і м'яч, пролетівши дві третини поля, рикошетом від поперечини влетів у сітку воріт суперника! Стрибок розпачу голкіпера «Пенафієля» його команді не допоміг.

Щоправда, шедевр Суареша не врятував резервістів «Бенфіки», які пропустили вирішальний м'яч на 89-й хвилині, від поразки — 1:2.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар-однофамілець найкращого футболіста світу забив з 80 метрів.

Фото Instagram

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