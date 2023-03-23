Виїзд чоловіків за кордон під час війни: названо три категорії, кому це можуть дозволити

До переліку українців, яким дозволено виїжджати за кордон в умовах війни, входять водії, які перевозять гуманітарну допомогу та важливий медичний вантаж. Дозвіл на такі перевезення видається через систему «Шлях».

Система дає можливість водіям, які підлягають призову, перетинати кордон, якщо вони перевозять гуманітарну допомогу або медичні вантажі, пояснив керуючий партнер адвокатського об'єднання «Чудовський та партнери» Ігор Чудовський, пише «РБК-Україна».



Скористуватися можливістю виїзду за кордон через систему «Шлях» мають особи, які здійснюють перевезення:

- для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

- медичних вантажів;

- вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення.

Потрібне підтвердження від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів.

Право на звернення для отримання дозволу мають:

- військові, правоохоронні органи;

- військові адміністрації;

- медичні заклади;

- відправники чи отримувачі гуманітарної допомоги (за поданням районної військової адміністрації).

Дозвіл на перебування за кордоном надається не більше ніж на 30 днів.

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