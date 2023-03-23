Нові тренди у стилі життя-2023 від тренд-редакторки Ольги Сметанської

Попри всі випробування, що випадають на долю людства, світ невпинно розвивається. Атрибутами змін є нові тренди у різних сферах життя. Зокрема, й у стилі життя — дизайні, фешн-індустрії, гастрономії, б'юті…

Світ трендів надзвичайно захоплюючий. І ви можете у цьому переконатися. Отож, нові тренди у стилі життя такі.

1. Стиль Japandi («джапанді») у дизайні інтер’єру

У дизайні інтер’єрів набуває популярності стиль Japandi («джапанді»). Фактично це інтеграція скандинавського та японського стилів. Територіально країни Скандинавії та Японія далекі, проте їхнім мешканцям притаманні близькі погляди на цінності та якість життя. У пріоритеті любов до природних фактур і прагнення до контакту з природою. Плетені абажури та кошики, дерев’яні таці та кераміка, сухоцвіти, низькі крісла та ліжка, які сприяють релаксу, — все це атрибути стилю Japandi. Також йому притаманні не ідеально рівні поверхні, оскільки і в природі, як знаємо, немає нічого ідеального. В інтер'єрі Japandi відсутні яскраві барви, складні форми, засилля декору. Важлива функціональність. Нічого зайвого! Хоча при цьому у помешканні мають бути речі, що надихають. Секрет популярності стилю у тому, що такий простір гармонізує самопочуття людини та сприяє психологічному перезавантаженню, а це дуже важливо.

Плетені та дерев’яні речі у декорі помешкання створюють відчуття єднання з природою

2. Аудіокомунікації ставатимуть популярнішими за відео

За прогнозами тренд-аналітиків, відеоформат у спілкуванні втрачатиме популярність. Люди віддаватимуть перевагу аудіокомунікаціям. Цей тренд, можливо, буде для вас досить несподіваним, проте насправді нічого дивного. Все більше людей працюють дистанційно. З одного боку, це зручно, тому що не потрібно витрачати час на дорогу до офісу та назад. Однак виявилось, що робочий час у багатьох випадках став ненормованим. Ви можете отримати лист або телефонний дзвінок від клієнтів чи ділових партнерів пізно ввечері або у вихідний день, і вони чекатимуть термінової відповіді. Погодьтесь, що проводити відеочат з колегами чи клієнтами у домашньому вбранні — не краща ідея. Та й для вирішення службових питань бачити вас їм зовсім необов’язково. Коли відеоформату у комунікаціях стає забагато, це провокує втому.

Віртуальні лабораторії краси допоможуть вибрати косметику дистанційно

3. Віртуальні лабораторії краси

Диджитал-формат завойовує усі сфери. Скажімо, трендом у б'юті-індустрії стають віртуальні лабораторії краси. Модниця може підібрати помаду та тіні, які їй підходять, не виходячи з дому. Причому з більшою точністю, ніж у звичайному магазині. Вона може отримати віртуальну консультацію, дізнатися про новинки у трендах. Наприклад, при виборі покриття для манікюру віртуальний помічник підкаже їй, що зараз на піку популярності прозорий френч, який ще має назву «французьке скло». Обідок нігтя у такому манікюрі прозорий.

4. Цифровий одяг та вбрання з ефектом доповненої реальності

Диджитал-технології поширюються і у фешн-індустрії. Нові тренди -- цифровий одяг та вбрання з ефектом доповненої реальності. Над створенням цифрового одягу вже сьогодні працюють відомі у світі компанії, адже за статистикою близько десяти відсотків одягу у світі зараз купують виключно для фото у соцмережах. Саме це надихає дизайнерів створювати цифровий одяг. Це зовсім новий ринок. Щодня у соцмережі у світі завантажується до ста мільйонів фотографій. Щоб не перевантажувати гардероб, частина одягу може бути в цифровому форматі. Фахівці диджиталізують річ та «одягають» її на фото людини. Диджитал-одяг не потрібно прати, сушити, прасувати… І, що ще важливіше, для його створення немає необхідності витрачати чимало природних ресурсів. Ще один тренд -- одяг з ефектом доповненої реальності. Звичайний принт на футболці, коли на нього спрямовуєш смартфон, наче оживає. Рухливі віртуальні 3D втілення видно тільки на екрані гаджета. Такий одяг потрібний насамперед активним користувачам соцмереж для створення незвичайного контенту.

Дедалі популярнішими стають легкі десерти. У їхньому складі менше цукру, вони менш жирні

5. «Бістрономія» та передплата врожаю у фермерських господарствах

А чи знаєте ви, які тренди чекають на гурманів та ресторанну індустрію? Пандемія змусила людство більше дбати про здоров'я. Люди віддаватимуть перевагу натуральній місцевій їжі. Популярною буде передплата на врожай у фермерських господарствах. Вже весною можна замовити в улюбленому господарстві певну кількість овочів та фруктів, що дозріють восени. Це дуже зручно. У ресторанній індустрії симпатії гурманів завойовує напрямок «бістрономія» — це висока кухня за більш доступними цінами. Такий баланс досягається, наприклад, за рахунок спрощення декору. Адже головне у страві все ж смак!

Дедалі популярнішими стають легкі десерти. У їхньому складі менше цукру, вони менш жирні. Раніше на літр молока використовували 250 грамів цукру, сьогодні лише 150 грамів. У приготуванні багатьох страв замість вершків (навіть у мішленівських ресторанах) все частіше використовують оливкову олію. Всі хочуть бути стрункими, здоровими та молодими.

Нагадаємо про нові тенденції у подарунках: ідеї від тренд-редакторки Ольги Сметанської.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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