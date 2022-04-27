«Робіть те, що вас підтримує, тоді знайдете сили підтримати інших»: поради кризового психолога

Немає нічого гіршого за війну. Вона забирає людські життя та ламає долі. І дуже важливо у цих пекельних реаліях зберегти психіку максимально здоровою. Про те, як це зробити, «ФАКТАМ» розповіла кризовий психолог Галина Алексеєнко.

«Для жінки в будь-яких умовах важливо добре виглядати, і це бажання оточуючі не повинні засуджувати»

— Мільйони людей опинилися в умовах гострого тривалого стресу, — каже Галина Алексеєнко. — Як йому протистояти? Насамперед важливі прості життєві функції — поспати, поїсти, помитися, зробити зарядку, привести себе до ладу. Для жінки в будь-яких умовах, навіть екстремальних, важливо добре виглядати — і це бажання оточуючі не повинні засуджувати. Воно природне, як бажання жити. Щоб підтримувати інших, необхідно повернути насамперед себе. Якщо вчителька веде онлайн-урок і виглядає так, як до війни, це дуже важливо для душевного спокою дитини. Дорослі мають бути психологічною опорою для дітей. Робіть те, що вас підтримує, тоді знайдете сили підтримати інших. Турбота про рідних та близьких — дітей, батьків, друзів сьогодні дуже важлива для всіх. Якщо ви роботодавець, подбайте про своїх співробітників. Якщо по сусідству живуть самотні люди похилого віку, потурбуйтеся про них.

— Багато хто з людей постійно порівнює своє довоєнне становище з нинішнім, і це порівняння часто вганяє депресію.

— Шкодувати за втраченим природно. Зараз багато хто з нас усвідомив, як добре жили. Дім, робота, сім'я, друзі, спорт, подорожі — що ще треба? Коли почалася війна, багато хто був змушений покинути оселю, втратили улюблену роботу, довелося розлучитися з близькими людьми… Але людина має вірити в краще, без цього неможливо жити.

«Уникайте руйнівних думок. Будуйте плани на мирне життя»

— Чи варто будувати плани на майбутнє?

— Це потрібно робити з огляду на реальність. Якщо, наприклад, ви дизайнер, але шити нові колекції сьогодні немає можливості, вигадуйте нові моделі одягу для того часу, коли війна закінчиться. Думайте про майбутнє, якщо це вас заспокоює. Уникайте руйнівних думок. Будуйте плани на мирне життя.

— А чи варто згадувати щасливі моменти з довоєнного минулого? Наприклад, подорожі.

— Якщо ці спогади надають вам сил, то так.

— До речі, багатьох турбує питання: де брати внутрішні сили? Сьогодні це дуже непросто.

— Джерел багато. Шукайте внутрішні ресурси у спілкуванні з друзями, підтримуйте один одного, говоріть добрі слова, допомагайте, чим можете. Не втрачайте колишні соціальні зв'язки та створюйте нові з добрими людьми.

«Сьогодні дуже важливо почуватися соціально потрібним»

— Багато знайомих кажуть, що знаходять заспокоєння у спогляданні природи. Квіти, пташка на дереві — все це життєствердні моменти.

— Це так. Помічайте все це довкола себе. Це дуже корисно для психіки людини. Життя продовжується — тут і зараз. Пам'ятайте про це.

— Ще кілька знайомих розповіли, що в евакуації почали освоювати для себе щось нове — наприклад, іноземну мову.

— Це дуже правильний крок. Згадайте, чим ви давно хотіли зайнятися, але не було часу. Пройдіть кулінарний онлайн-курс, удосконаліть свої знання французької чи англійської мови, навчіться шити чи в'язати. Взагалі, хобі дуже важливі для людини у складній ситуації. Вони відволікають від деструктивних думок, налаштовують на потрібний лад. Займіть себе справою, яка вам до вподоби. Робіть щось корисне для людей та улюбленої країни. Сьогодні дуже важливо почуватися соціально потрібним.

Фото з альбому Галини Алексєєнко

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