Протягом 393-ї доби протистояння російському повномасштабному вторгненню авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, тоді як ворог завдав 2 авіаційних та 2 ракетних ударів, а також здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Поточна ситуація на основних оперативних напрямках:

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський — ворог здійснює інженерне обладнання місцевості в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Також, на території Бєлгородської області, зс рф тримають угруповання військ для проведення демонстративних дій щодо недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки;

— ворог здійснює інженерне обладнання місцевості в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Також, на території Бєлгородської області, зс рф тримають угруповання військ для проведення демонстративних дій щодо недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки; Куп’янський та Лиманський — противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ в районах населених пунктів Синьківка Харківської та Макіївка Луганської областей, обстрілюючи населені пункти вздовж лінії бойового зіткнення, включаючи Куп’янськ та Сіверськ;

— противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ в районах населених пунктів Синьківка Харківської та Макіївка Луганської областей, обстрілюючи населені пункти вздовж лінії бойового зіткнення, включаючи Куп’янськ та Сіверськ; Бахмутський — в районі Бахмута тривають постійні позиційні бої, однак наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Олександро-Шультине та Васюківка;

— в районі Бахмута тривають постійні позиційні бої, однак наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Олександро-Шультине та Васюківка; Авдіївський, Мар’їнський та Шахтарський — наступальні дії ворога були безуспішними, однак мирні міста і села (зокрема Авдіївка, Бердичі, Красногорівка, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області) зазнали артилерійських обстрілів.

— наступальні дії ворога були безуспішними, однак мирні міста і села (зокрема Авдіївка, Бердичі, Красногорівка, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області) зазнали артилерійських обстрілів. Запорізький та Херсонський — противник веде оборонні дії. При цьому, за даними розвідки, всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в Новій Каховці, залишили місто. Цьому передував обхід найближчих помешкань місцевого населення з метою наживи. Окупанти «конфісковували» у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони.

Втім, згодом українські військові спростували інформацію про деокупацію Нової Каховки.

«Інформацію про нібито звільнення противника з цього населеного пункту було оприлюднено внаслідок некоректного використання наявних даних», — пояснили в Генштабі.

Нагадаємо, раніше ватажок ПВК «Вагнера» Євген Пригожин вже почав готувати росіян до відступу і від Бахмута — під приводом, що ЗСУ ось-ось почнуть там контрнаступ «одразу за п'ятьма напрямками».

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