Готує російське населення до поразки: ISW про настрої пригожина щодо Бахмута

Ватажок ПВК «Вагнер» євген пригожин готується виправдовувати перед населенням країни-терористки поразку його найманців у боях на Бахмутському напрямку. У зведенні Інституту вивчення війни (ISW) зазначено, що у своєму нещодавньому інтерв'ю він обмовився про підготовку українського контрнаступу одразу за п'ятьма напрямками: у Білгородській області, в районі Кремінної, в районі Бахмута, в напрямку Донецька та в Запорізькій області. Мовляв, пригожин заявив, що українські війська розпочнуть ці операції з середини квітня, і закликав російську армію підготуватися до цих контрнаступів, зберігаючи боєприпаси і техніку.

Очільник ПВК «Вагнер» ймовірно, зобразив українські війська як такі, що мають достатньо бойової потужності для проведення масованого контрнаступу по всій лініє воєнних дій, щоб виправдати нездатність групи найманців завершити оточення Бахмута. Він заявив, що українські сили готуються до контратак на флангах «Вагнера» в районі Бахмута і що бойовики готуються до цих контратак.

За попередньою оцінкою ISW, бойовики, ймовірно, проводять атаки на населені пункти, які легше захопити на північ і північний захід від Бахмута, оскільки їхні можливості отримати тактичні переваги в самому місті зменшуються. Й пригожин, ймовірно, намагається представити ці дії як захист флангів у підготовці до українських контрнаступів. Він також стверджував, що українські сили мають щонайменше 19 000 військовослужбовців, розміщених у Бахмуті, що, ймовірно, є спробою виправдати відсутність прогресу групи «Вагнера» в місті.

Можливо, ватажок ПВК «Вагнер» має на увазі, що загальний російський наступ в Україні наближається до кульмінації, закликаючи російські війська зберегти ресурси для українських контрнаступів. Прогноз пригожина про п'ять окремих українських контрнаступів є дзеркальним — російські війська спеціалізуються на проведенні кількох одночасних наступів уздовж розбіжних осей, які не підтримують один одного, що є однією з причин російських невдач у війні до цього часу. Можливо, пригожин спрогнозував український контрнаступ на п'яти напрямках, щоб посилити актуальність своїх закликів до російських військ зберігати боєприпаси і техніку, а також через побоювання, що широкомасштабний дефіцит боєприпасів і техніки обмежує здатність групи «Вагнера» і російських військових підтримувати наступальні операції в Україні. Зображення євгеном пригожиним неминучих українських контрнаступів також означає, що він вважає, що російські війська незабаром втратять ініціативу на користь України і будуть змушені перейти до оборони, замість того, щоб продовжувати безуспішні наступальні операції в районі Кремінної, Бахмута, Авдіївки або Вугледара.

Нагадаємо, що радикалізація російської еліти може бути частиною плану путіна.

201

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram