Окупанти обстріляли Краматорськ та Авдіївку, загинули люди

Вночі 23 березня росіяни обстріляли Краматорськ та Авдіївку. У Краматорську пошкоджено щонайменше 3 будинки, котельня та гаражі. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією, на Донецькому напрямку 2 людини загинули в Авдіївці. Місто зазнало ракетного удару — три ракети поцілили на територію Авдіївського коксохімзаводу.

«Щонайменше 7 будинків пошкоджено в Очеретинській громаді — під обстрілами Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Бердичі, Уманське, Новокалинове, Сєверне і Нетайлове. У Мар’їнській громаді потерпають Мар’їнка, Красногорівка та Новомихайлівка», — пише Кириленко.

На Горлівському напрямку пошкоджено 4 житлові будинки та господарчу будівлю у місті Часів Яр. Поодинокі обстріли відбувались у Торецькій та Соледарській громадах.

На Лисичанському напрямку під ворожим вогнем Торське, Зарічне, Ямпіль і Терни Лиманської громади, Сіверськ та Серебрянка Сіверської громади.

Всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 4, підсумував очільник області.

Нагадаємо, вчора вранці росіяни вдарили БПЛА по території професійного училища в Ржищеві на Київщині загинули 9 людей.

Вдень 22 березня в результаті удару ворожої ракети по багатоповерхівках у Запоріжжі, постраждало 34 людини, один чоловік загинув.

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