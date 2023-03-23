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Суспільство та люди

Дерусифікація триває: у Києві більше не буде площі Льва Толстого

19:07 23 березня 2023
Площа Українських Героїв

В Україні продовжується процес дерусифікації міст і сіл. У зв’язку з цим ще кілька вулиць та площ у столиці нашої батьківщини змінили свою назву.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Зокрема, йдеться про площу Льва Толстого, яка відтепер має назву площа Українських Героїв.

Крім того, на сьогоднішньому (23 березня) засіданні Київрада перейменувала ще 14 вулиць, провулків, проспектів та бульварів, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим. Нові назви деяких із них:

  • вулиця Льва Толстого — вулиця Гетьмана Павла Скоропадського
  • бульвар Перова — проспект Воскресенський
  • проспект Визволителів — проспект Георгія Нарбута
  • проспект Юрія Гагаріна — проспект Леоніда Каденюка
  • вулиця Марини Цвєтаєвої — вулиця Олександри Екстер
  • вулиця Суздальська — вулиця Олекси Гірника.

Варто зазначити, що загалом у Києві вже перейменували 288 міських об’єктів.

Нагадаємо, що у Харкові в рамках дерусифікації демонтували пам'ятник Пушкіну, а в Одесі — перенести до музею пам'ятники пам’ятників Катерині II та Олександру Суворову.

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