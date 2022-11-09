«Ідолам» не місце в Україні: у Харкові демонтували пам'ятник Пушкіну, а в Ужгороді — воїнам-«визволителям»

У Харкові, що регулярно обстрілюється окупантами, демонтовано погруддя російського поета Олександра Пушкіна. Його подальшу долю вирішуватимуть городяни після перемоги України у війні.

Про це повідомляє Telegram-канал Харківської міської ради.

«Цей пам'ятник, а можливо й інші, мають бути збережені, а їхню подальшу долю демократичним шляхом, але вже у мирний час вирішуватимуть саме харків'яни», — додають у мерії.

У прес-службі зазначили, що рішення про демонтаж було ухвалено через те, що Харків є одним із найбільш постраждалих від війни міст. Міська рада розуміє почуття городян, які не бажають бачити у своєму місті російські топоніми.

«Як один із варіантів такого переосмислення — бюст Пушкіна може стати частиною експозиції, присвяченої українському національно-визвольному руху, адже понад сто років тому, ще перед революцією 1917 року його збиралися знести активісти цього руху», — сказано у повідомленні.

Ще один демонтаж відбувся на іншому боці країни — в Закарпатті з постаменту зняли пам'ятник «Україна — визволителям» біля українсько-словацького кордону.

Про це повідомили у Закарпатській обласній державній адміністрації у Facebook.

Пустий постамент

Пам'ятник, що впав

«Пам'ятник „визволителям“ в Ужгороді біля українсько-словацького кордону… ВСІ!» — йдеться у повідомленні.

Голова Закарпатської ОВ Віктор Микита поінформував, що на місці радянського монумента може з'явитися пам'ятник на честь закарпатських штурмовиків 128-ї бригади.

«Профільний департамент ОВА вже отримав завдання зібрати групу експертів, представників громадянського суспільства, сімей військових та інших для напрацювання концепту», — зазначив Микита.

Нагадаємо, що Україна взяла курс на декомунізацію та дерусифікацію. У зв'язку з цим почали масово зносити пам'ятник Леніну, а також перейменовувати населені пункти та вулиці. У Дніпрі змінили назви понад три десятки вулиць та провулків, які були пов'язані з Росією, а у Києві перейменували одразу три залізничні станції, а також декомунізували Арку Дружби народів, перетворивши її на Арку свободи українського народу. У свою чергу, у Тернополі з третьої спроби продали демонтований пам'ятник радянським льотчикам та купили на виручені кошти дрони для ЗСУ.

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