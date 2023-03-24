«путін зупиниться там, де ми його зупинимо», — прем`єр-міністр Ірландії

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, виступаючи 23 березня на саміті лідерів ЄС у Брюсселі, заявив, що росія повинна зрозуміти, що всі її плани в Україні зазнають краху. Про це повідомляє Sky News. За його словами, мир в Україні неможливий доти, доки не будуть досягнуті військові цілі росії, і закликав західні країни посилити військову підтримку Києва.

«Європейські країни повинні збільшити поставки боєприпасів в Україну і забезпечити провал зусиль росії, спрямованих на захоплення її території і повалення уряду» — сказав Лео Варадкар.

За його словами, Ірландія не надаватиме військової допомоги Києву через свій військовий нейтралітет, але вона надала медикаменти, бронежилети та паливо. Пан Варадкар також розкритикував невдалі минулі спроби заспокоїти росію та її президента володимира путіна.

«путіну дозволили окупувати частину Грузії, потім дозволили захопити Крим, — сказав він. — Люди часто задають питання: де путін зупиниться? путін зупиниться там, де ми його зупинимо. Я не думаю, що мир буде можливий доти, доки не буде абсолютно ясно, що військові цілі росії в Україні провалилися».

Нагадаємо, до Києва несподівано прибув прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда і висловив непохитну підтримку Україні.

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