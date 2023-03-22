«Готуйтеся до весняного або літнього наступу»: у НАТО заявили, що наступні пів року вирішать війну

Провідні аналітики НАТО вважають, що в України й росії попереду критичні шість місяців. Про це в інтерв'ю BILD та іншим іноземним журналістам розповів високопосадовець Альянсу. Чиновник не залишив жодних сумнівів, що зброя, яка зараз постачається Заходом, буде використана вже у травні, щоб витіснити російські сили вторгнення з південної та східної України.

«Навчання, матеріали, логістика та розвідка — зараз партнери України дають все, щоб здійснити успішний контрнаступ, — сказав чиновник на брифінгу. — Ми готуємося до весняного або літнього наступу. Наступні пів року будуть ключовим періодом у війні не тільки для України, але й для союзників».

Наразі НАТО та інші західні країни постачають Україні близько 500 танків та бронетранспортерів для використання у цьому наступі. Урядовець також надав подробиці щодо ймовірних місць проведення українського контрнаступу, але з міркувань безпеки був змушений бути дуже обережним. За словами чиновника, росія справедливо припускає, що основний наступ української армії відбудеться в районах Луганської та Запорізької областей. Мета наступу на південному сході країни — прорвати сухопутний коридор до Криму, додав чиновник.

Представник НАТО також сказав: Україна здійснить подальші наступальні операції, які він не може прокоментувати. За його словами, вони будуть або для відволікання російських сил, або як справжня мета зусиль зі звільнення країни. На запитання, чи зможуть російські військово-повітряні сили відбити ще одну масштабну українську атаку, він відповів, що москва наразі не готова збільшити кількість своїх екіпажів або розгорнути винищувачі в Україні, в тому числі через побоювання втратити ще 130 власних літаків протягом дуже короткого часу, як це сталося минулого року.

У НАТО не виключають, що Україна може почати наступ на Крим, який окупований росією з 2014 року. «Київ має право повернути собі всю українську територію», — прямо заявив чиновник.

А тим часом в Україні закінчуються боєприпаси. Німецький політик, голова Комітету Бундестагу зі зовнішньої політики Норберт Реттген висловив критику щодо нестачі боєприпасів в Україні.

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