«Висловити непохитну підтримку»: до України несподівано прибув прем’єр-міністр Японії

Японський прем'єр-міністр Фуміо Кісіда 21 березня з не анонсованим візитом прибув до України. Це перший з часів Другої світової війни візит глави уряду Японії до країни чи регіону, де тривають бойові дії. В Україну Фуміо Кісіда вирушив з Індії, де заявив, що російська агресія призвела до «зміни парадигми» на світовій арені. Японський прем'єр прилетів до Польщі, де сів у Пшемислі на нічний поїзд до Києва. У столиці він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, ставши, таким чином, останнім лідером клубу G-7, який відвідав Україну.

У заяві японського Міністерства закордонних справ йдеться, що Кісіда «висловить солідарність та непохитну підтримку Україні», а також «повагу до мужності та стійкості українського народу, який став на захист своєї батьківщини».

Напередодні прем'єр-міністр Фуміо Кісіда зістрічався в Токіо з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Під час перемовин йшлося про підготовку до саміту G-7, який пройде в рідному окрузі Кісіди Фуміо в Хіросімі 19−21 травня, повідомляє Kyodo News. Тоді прем’єр Японії заявив, що його країна буде уважно стежити за ходом розслідування Міжнародного кримінального суду щодо президента росії путіна у зв'язку з можливими військовими злочинами. Шольц також привітав видачу МКС ордеру на арешт путіна за ймовірну роль російського лідера у воєнних злочинах, включно зі звинуваченнями в тому, що москва примусово депортувала українських дітей до росії під час війни проти України.

На спільній пресконференції з Шольцем після зустрічі Кісіда Фуміо заявив, що вони обидва погодилися, що ніколи не приймуть погрози росії застосувати ядерну зброю проти України, але при цьому зобов'язуються продовжувати санкції проти москви.

Нагадаємо, що китайський лідер Сі Цзіньпінь зустрівся в москві з президентом росії.

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