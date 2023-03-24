Захоплювалася «вагнерівцями» і кадировим: на Прикарпатті затримали прихильницю «руського міра»

Співробітники Служби безпеки України, які нещодавно затримали ворожого агента на Житомирщині — колишнього заступника командира однієї з українських військових частин на пенсії, викрили проросійську агітаторку, яка вболівала за «звільнення окупованих неонацистами територій».

Як повідомляють в Управління СБУ в Івано-Франківській області, мешканка обласного центру (1960 року народження, лікарка за фахом) поширювала в «Однокласниках» дописи, в яких російська агресія позиціонувалася як визвольна війна, а Україна та західні партнери обвинувачувалися у «бойових діях проти мирного населення».

Фото СБУ

«Антиукраїнська агітаторка вважала „класним“ вбивство росіянами українських захисників та обіцянку кадирова „спалювати шайтанів“. Вона вболівала за угруповання „вагнер“, захоплювалася терористами захарченком та павловим (Моторолою). Під час обшуку фігурантка намагалася знищити свій телефон із доказами. Втім слідчі СБУ зібрали достатньо свідчень протиправної інформаційної діяльності для оголошення їй підозри», — йдеться у повідомленні.

Фото СБУ

Фото СБУ

Фото СБУ

Жительці Івано-Франковська повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436−2 КК України — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників. Її затримано. Санкція статті — позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, що на Донеччині співробітники української спецслужби затримали мешканця Краматорська, який працював на ворога та корегував ракетні удари рашистів по місту.

Фото СБУ

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