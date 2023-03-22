СБУ затримала корегувальника ракетного удару по місцю розташування українських військових у Краматорську (фото)

СБУ затримала працівника одного із заводів Краматорська, який коригував російські ракетні удари по місту, що постійно знаходиться під ворожими обстрілами.

«Служба безпеки затримала ворожого інформатора, який збирав розвіддані про локації Сил оборони та коригував російські обстріли соціальних установ на Донеччині. СБУ встановила, що саме за його наводкою окупанти завдали ракетного удару по школі в Краматорську 5 березня цього року. Крім того, він розвідував бойові позиції підрозділів ЗСУ у прифронтових районах області», — йдеться у повідомленні СБУ.

Кураторів зрадника особливо цікавили координати розташування далекобійного іноземного озброєння українських військ. Його було затримано під час виконання ворожого розвідувального завдання.

Фото прокуратури

В Офісі генпрокурора додали, що у березні 2023 року мешканець Краматорська в Telegram переписувався з модератором однієї з місцевих проросійських груп, яку створили для отримання розвідувальної інформації військового характеру. В ній чоловік надіслав дані про місця розташування підрозділів ЗСУ на території міста. Йому було повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114−2 КК України).

Суд обрав корегувальнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше служба безпеки викрила двох мешканок Краматорська на співпраці з ворогом. Одна з них — медсестра підрозділу Тероборони ЗСУ.

Фото СБУ

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