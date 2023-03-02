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Шоу-бізнес

Стала відома ціна квитків на «Євробачення 2023»

19:33 2 березня 2023
Євробачення 2023

Закінчуються приготування до конкурсу «Євробачення 2023», який відбудеться у Ліверпулі (Велика Британія). Через масштабне військове вторгнення росії Україна відмовилася від проведення конкурсу. Нагадаємо, минулого року переможцями став український гурт Kalush Orchestra.

Квитки на дев'ять шоу «Євробачення 2023», що пройде на арені Ліверпуля, надійдуть у продаж опівдні за місцевим британським часом (13:00 за центральноєвропейським часом) у вівторок, 7 березня. Вони будуть доступні для покупки лише на офіційному сайті, незалежно від країни бронювання. Купити за раз можна буде квиток лише на одне шоу.

Відомо, що ціна квитків на півфінальні шоу буде від 30 до 290 фунтів стерлінгів та від 80 до 380 фунтів стерлінгів на шоу Гранд-фіналу.

Нагадаємо, що перший півфінал у прямому ефірі відбудеться 9 травня, другий — 11 травня, а фінал — 13 травня. Традиційно, напередодні кожного прямого ефіру відбуватимуться репетиції та «шоу журі», на які за квитками можуть потрапити і глядачі. Організатори очікують, що інтерес до Євробачення буде дуже високим.

Уряд Сполученого Королівства також оголосив, що близько 3000 квитків будуть надані для тих українців, які були змушені залишити свої домівки і зараз мешкають у Великій Британії. Вони зможуть відвідати одне із «живих» шоу «Євробачення 2023».

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