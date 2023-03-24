Ворог не відмовився від тактики ракетно-бомбового геноциду: у КМВА закликали не ігнорувати тривоги

Аналіз повітряних атак на Київ та решту України доводить, що країна-агресорка не відмовилася від тактики ракетно-бомбового геноциду мирних українців. Її літаки-розвідники системно працюють вздовж північних кордонів. На цьому наголосив очільник КМВА Сергій Попко у своєму телеграм-каналі.

«Системний аналіз повітряних атак на Київ та Україну в цілому за останній період чітко сигналізує — ворог не відмовився від своєї тактики ракетно-бомбового геноциду мирних українських міст. Тільки за останній тиждень агресор завдав ударів: на Донеччині — по Пункту Незламності, лікарні, школі; на Херсонщині — по музею, житловому будинку; на Київщині — по освітньому закладу; на Запоріжжі — по житловому будинку. Це лише частина повітряних ударів. І нанесені вони виключно по цивільних об’єктах. Країна-терорист, ймовірно, буде продовжувати повітряні напади із застосуванням широкого спектра ракетного озброєння», — сказав Попко.

За його словами, агресор регулярно намагається виявити систему нашої ППО.

«Їхні розвідувальні БПЛА, літаки-розвідники типу Су-24МР системно працюють вздовж наших північних кордонів», — наголосив очільник КВМА.

Аналізуючи дані з відкритих джерел, можна побачити, що на аеродромах рф зосереджені стратегічні бомбардувальники типу Ту-95МС, Ту-160, дальні бомбардувальники Ту-22М3 перебувають в готовності до застосування, а в морі на бойовому чергуванні знаходяться носії крилатих ракет.

«В Чорному морі серед кораблів і суден на бойовому чергуванні знаходяться 4 носії крилатих ракет, в тому числі один підводний човен. Загальний залп яких складає до 24 крилатих ракет типу «Калібр», — додав Попко.

Він закликав містян відповідально ставитися до сигналу повітряної тривоги.

«Загроза чергового комплексного масованого ракетного удару реальна. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, дотримуйтеся правил безпеки», — закликав Сергій Попко.

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