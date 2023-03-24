На Київщині скоротять дію комендантської години: що відомо

З неділі, 26 березня, у Київській області, як і в столиці України, скорочується комендантська година — вона діятиме 0:00 до 5:00.

Як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, такі тимчасові обмеження введені розпорядженням КОВА на всій території регіону.

Через зменшення комендантської години більшість приміських та міжміських автобусних маршрутів області працюватимуть довше: на 60 хвилин вранці та на 30 ввечері.

«Звертаюся до жителів Київщини. Не забувайте, що ми живемо в умовах війни, в умовах, коли ворог обстрілює наші мирні міста й села. Тому прошу дотримуватися всіх вимог воєнного стану. Зокрема комендантської години. Наша з вами глобальна задача — зробити все можливе, аби захистити наш спільний дім від загарбників», — наголосив тимчасово викоруючий обов`язки голови КОВА Дмитро Назаренко.

Нагадаємо, що у Києві після скорочення тривалості комендантської години транспорт також працюватиме довше. А з квітня у магазинах спиртне можна буде купувати вже до 21:00.

Фото Pixabay

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