Колишнє керівництво ДП «Антонов» заарештовано через захоплення росіянами аеродрому у Гостомелі та загибель «Мрії»

Колишньому керівництву ДП «Антонов», яке минулого року почали перевіряти на ймовірність співпраці з росією, що могло призвести до знищення найбільшого у світі літака Ан-225 «Мрія», повідомлено про підозру, двох взято під варту, стосовно третього вирішується питання щодо оголошення у розшук.



Як повідомляють в Офісі генпрокурора, про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 114−1 КК України) повідомлено колишнім гендиректору ДП «Антонов», т.в.о. заступника гендиректора, а також заступнику директора з авіаційної безпеки держпідприємства.





Фото СБУ

«За даними слідства, упродовж січня-лютого 2022 року Національна гвардія України була поінформована щодо можливої ескалації військового конфлікту зі сторони рф на території України. НГУ мала організувати заходи з посилення охорони та оборони окремих об’єктів, у тому числі аеродрому в смт. Гостомель Київської області. Однак, службові особи державного підприємства перешкодили законній діяльності військовослужбовців. Вони позбавили їх можливості вчасно вжити заходи щодо охорони та оборони аеродрому», — йдеться у повідомленні.

Фото СБУ

В Службі безпеки зазначають, що дії посадовців призвели до загибелі людини та спричинення тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості ще двом особам, знищенню літака АН-225 «Мрія», пошкодження інших літаків і автотранспортних засобів підприємства.

Фото ДП "Антонов"

Тоді над стратегічним військовим об’єктом було втрачено контроль з подальшою тимчасовою окупацією прилеглих населених пунктів Київської області.

В СБУ додали, що посадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на летовищі, віддавши розпорядження заблокувати допуск бійців Нацгвардії на територію об’єкта. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, що восени минулого року СБУ затримала керівника підприємства «Мотор Січ» В`ячеслава Богуслаєва за підозрою у держзраді. Пізніше з`ясувалося, що він також співпрацював з бойовиками «днр», сплачуючи податки до «бюджету республіки».

Фото СБУ

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