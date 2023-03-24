Росіяни продовжують атакувати Україну. Протягом доби противник завдав 40 авіаційних та 5 ракетних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Загинули мирні жителі. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На них українські воїни відбили понад 38 ворожих атак», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що на Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та поблизу населених пунктів Гряниківка і Білогорівка. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують українські захисники, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське та Ступочки Донецької області.

«На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Побєда Донецької області. Успіху не мав», — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

«У тимчасово захоплених населених пунктах Луганської області загарбники продовжують чинити тиск на мирних жителів. Все складніше стає пересуватись між населеними пунктами. Зокрема, до села Плугатар можуть потрапити лише місцеві жителі за спеціальними перепустками», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі також повідомили, що авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

«Наші захисники збили безпілотні літальні апарати противника Шахед-136 та Ланцет. Українські ракетники і артилеристи, в той же час, уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 2 зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та 2 станції радіоелектронної боротьби», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше генерал Віктор Муженко заявив, що у України є всі можливості й всі шанси розгромити росію на полі бою.

Фото: Генштаб ВСУ

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