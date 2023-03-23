ЗСУ відбили 83 атаки окупантів, знищили 13 танків, 19 артсистем та понад 600 загарбників

Розпочалася триста дев’яносто третя доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська федерація не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших — обороняється.

Минулої доби підрозділами Сил оборони відбито 83 ворожих атаки на східній ділянці фронту, повідомили у Генштабі.



Російський агресор продовжує застосовувати звичну для нього тактику терору цивільного населення, обстрілює населені пункти, а також об’єкти критичної інфраструктури.

За минулу добу противник завдав ракетного удару по Запоріжжю. Російські ракети влучили у житловий багатоповерховий будинок. Є загиблі й поранені серед цивільних громадян.

Також ворог завдав 48 авіаційних ударів, зокрема, по цивільних об’єктах критичної інфраструктури на Житомирщині та Київщини. Окупанти використали 21 БпЛА типу «шахед-136» з Брянської області, 16 з цих дронів збито. Внаслідок ударів ворожих БпЛА є загиблі та поранені серед цивільних громадян. Також, загарбники здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону.

На Бахмутському напрямку ворог веде наступальні дії, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Наші захисники цілодобово відбивають численні атаки противника в районах Бахмута, Богданівки та Предтечиного.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник наступав в районах населених пунктів Новокалинове, Степове, Бердичі, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Побєда — успіху не мав. Ворожих обстрілів зазнали понад 20 районів населених пунктів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється. Обстрілів зазнали райони понад 45 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

За даними Генштабу, у населених пунктах Решетилівське, Чумацьке та Костянтинівка тимчасово зайнятої території Запорізької області російські окупанти заборонили мешканцям покидати свої домівки.

Опосередковано це може свідчити про намагання російських окупантів унеможливити спостереження місцевим населенням планового перекидання ворогом своєї живої сили та військової техніки до лінії бойового зіткнення.

Росіяни, попри численні жертви, вживають заходів для поповнення своїх підрозділів. Так, в одній із військових частин, що дислокується у Південній Осетії, проводиться активна робота зі строковиками, щодо підписання ними контрактів та подальшої участі у бойових діях на території України. Встановлено, що у період з 1 по 10 березня контракт підписали понад 50 російських строковиків. Вони, не отримавши належної бойової підготовки, відправлені у Мелітополь Запорізької області.

Протягом доби українська авіація завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника, склад боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби ворога.

В результаті дій наших військових, за минулу добу ворог також втратив:

- особового складу 168 150 (+660) осіб,

- танків — 3570 (+13) од,

- бойових броньованих машин — 6898 (+11) од,

- артилерійських систем — 2608 (+19) од,

- РСЗВ — 511 (+2) од,

- засобів ППО — 273 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2203 (+20),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 5452 (+18) од,

- спеціальної техніки — 273 (+3).

Нагадаємо, 22 березня в результаті ударів окупантів загинули та були тяжко поранені цивільні українці. Вранці в результаті влучання російського БПЛА по території професійного училища в Ржищеві на Київщині загинули 9 людей.

Вдень 22 березня ворожа ракета влучила між двома дев'ятиповерхівками у Запоріжжі. Постраждало 34 людини, 29 з них, у тому числі дитина, перебувають у лікарні. Один чоловік загинув.

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