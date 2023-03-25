Глава КНР Сі Цзіньпін під час візиту до Москви особисто запросив прем'єр-міністра Міхаїла Мішустіна до Китаю. Його можуть розглядати як наступника російського диктатора владіміра путіна.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст видання The Insider Тимур Олевський.

За його словами, багато хто не розглядає Міхаїла Мішустіна як наступника путіна. А дарма, адже це досить очевидний персонаж. Навіть якщо путін раптово не зможе виконувати свої обов'язки, то за місцевою конституцією його наступником до виборів буде саме Мішустін.

президент і прем'єр-міністр рф

Як вважає Олевський, путін явно переживає, що Сі запросив Мішустіна до Китаю. І не відправити його не можна, адже росія змушена вибудовувати відносини з Пекіном, щоб хоча б якось виживати і рятувати економічну ситуацію.

На його думку, Міхаїл Мішустін легко уявляє себе президентом. Він може себе бачити кимось більшим, ніж просто прем'єр-міністром. Але він така ж частина місцевого режиму.

«Чи є Мішустін демократ, який приведе росію до чесних виборів? Думаю, що ні. Ця людина абсолютно теократична частина системи, яку вибудовував режим, щоб обслуговувати інтереси панівного класу. Але гадаю, що сама перспектива такого кар'єрного злету буде для нього заманливою», — зазначив Олевський.

Він вважає, що Мішустін в разі обрання на посаду президента не захоче продовжувати війну. І місцева пропаганда в такому випадку знайде слова, як переконати людей її завершувати.

Нагадаємо, аналітики вже зробили чимало висновків з візиту китайського очільника до Москви — негативні як для України, так і для країни-агресора.

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