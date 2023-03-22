«Китай абсолютно нечутливий до токсичності путіна»: до чого готуватися Україні

Сьогодні вранці, 22 березня, лідер КНР Сі Цзіньпін завершив програму державного візиту до Москви і залишив росію. Борт голови Китаю відбув із столичного аеропорту Внуково-2. З нагоди відльоту голови КНР російська влада влаштувала урочисту церемонію. Китайський лідер пройшов до борту червоною килимовою доріжкою в музичному супроводі військового оркестру.

Нагадаємо, очільник Китаю Сі Цзіньпін перебував із триденним візитом на території рф. Сі став першим світовим лідером, який особисто зустрівся 20 березня з кремлівським диктатором володимиром путіним після того, як 17 березня Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на його арешт. Наразі щонайменше 123 країни, які ратифікували Римський статут, можуть заарештувати путіна за звинуваченням у насильницькій депортації дітей із окупованих росією українських територій.

Переговори голови КНР Сі Цзіньпіна з російським диктатором володимиром путіним у Москві, ймовірно, пройшли не зовсім так, як на те розраховував глава Кремля. Президенту країни-агресора не вдалося забезпечити безмежне двостороннє партнерство з Китаєм, на яке він сподівався, вважають у американському Інституті вивчення війни (ISW). Як нагадали аналітики, 21 березня політики підписали «Спільну заяву рф і КНР про поглиблення всебічного партнерства та стратегічного співробітництва, вступ до нової ери».

У документі йдеться про «найвищий в історії» рівень відносин між країнами, відданість територіальній цілісності одна одної та багато іншого. Проте, як пишуть фахівці, зобов'язання, взяті на себе Сі та путіним, були помітно однобокими. Це вказує на те, що голова КНР погоджується на більш стриманий варіант російсько-китайських відносин, ніж бажає бункерний президент.

«Сі похвалив путіна, підтвердив відданість Китаю росії в РБ ООН і посилив позицію Китаю щодо політичного врегулювання війни в Україні, але не пішов далі цих заяв», — йдеться в звіті ISW.

Між тим путін оголосив про заходи, які говорять про те, що рф збереже орієнтацію на Китай, і залежність від Пекіну в енергетичному та економічному секторах.

«Вони здаються вельми односторонніми порівняно з відносно помірними зобов'язаннями Сі», — пишуть у ISW.

Крім того, лідер Китаю на переговорах із путіним не сигналізував про намір надати підтримку війні росії в Україні, окрім розпливчастих дипломатичних запевнень. Це явно не те, на що сподівався очільник Кремля.

«путіну, ймовірно, не вдалося заручитися саме тим партнерством, якого він потребує і якого бажає… путін зазначив, що у росії та Китаю відбувся „дуже змістовний і відвертий обмін думками“ про перспективи подальшого розвитку російсько-китайських відносин. Такій риториці явно не вистачає мови, яка зазвичай використовується в дипломатичних виступах, щоб показати, що обидві сторони дійшли остаточних та суттєвих угод», — ідеться у звіті ISW.

До такої ж думки схиляється керівник Центру дослідження росії, дипломат, колишній міністр закордонних справ України (2007−2009 р.р.) Володимир Огризко.

«Я не думаю, що Китай піде далі загальних розмов про те, що, мовляв, „ми — сусіди“, про те, що ми „маємо чудову історію“, яку, щоправда, Китай теж трактує по-своєму, що „нам потрібно поглиблювати наші відносини“. А насправді Китай буде дедалі більше прив’язувати росію економічно, перетворювати її в свій енергетичний, економічний сировинний додаток, і використовувати цю історію у своїх цілях, вже в інтересах, так би мовити, певного протистояння із Заходом. Так що, думаю, китайці не будуть поспішати», — прокоментував візит Сі Володимир Огризко у програмі Свобода.Live.

У той же час керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону в Центрі дослідження армії, конверсії та роззброєння Юрій Пойта назвав візит китайського лідера досить негативним фактом і зазначив, що Україні слід готуватися до будь-яких сценаріїв. За підсумками цього візиту, на його думку, відбудеться посилення економічних, технологічних і політичних зв'язків між рф і Китаєм.

«Візит (Сі Цзіньпіна до москви — Авт.) для України є досить негативним, питання лише в тому, наскільки він є негативним. Я поясню, чому. По-перше, цей візит відбувся, він має статус державного. Це найвищий статус візитів лідерів, і ми розуміємо, що Китай не буде робити якихось заходів стосовно міжнародної ізоляції росії. Ми бачимо, що Китай абсолютно нечутливий до токсичності путіна», — сказав Пойта під час онлайн- брифінгу на тему: «Поїздка Сі Цзіньпіна до москви. Що це означає для України?» в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

«Важливий момент, на який треба звернути увагу. путін хоче інституціоналізованого союзу, підкріпленого різними договорами і діями. А Китай влаштовує ситуація підтримувати відносини, торгувати, але не брати зобов'язань по росії. Виграшна стратегія для Китаю», — таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович у коментарі «24 каналу».

Зустріч президента Китаю Сі Цзіньпіна з президентом рф володимиром путіним не вдалася. Російський диктатор потрапив у пастку, вважає дипломат, експерт-міжнародник, виконавчий директор Китайської Торгової Асоціації (2016−2022) Руслан Осипенко.

«Китайський візит не вдався, путін програв його. Він не поїхав зустрічати китайського лідера в аеропорт. росія фактично виступила прохачем. А прохачі, які вважають Сі Цзіньпіна другом, мали б його зустрічати всі: і голова уряду, і сам путін. Тоді вони могли б щось просити і отримувати. Не поїхавши зустрічати Сі, а поклавшись на протокол, начебто геополітична ситуація така, що вони рівні, і путін не програє на полі бою, не отримав ордерна арешт від МКС… Візит не вдався. І це в наших інтересах», — сказав він в ефірі «Народного Толк-Шоу» на телеканалі NTA.

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