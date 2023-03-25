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Кому з українців у 2023 році не варто розраховувати на збільшення пенсії: названо категорії

17:45 25 березня 2023
жінка

Внаслідок масштабної березневої індексації пенсій виплати підвищилися у понад 10 мільйонів пенсіонерів.

Мінімальна сума доплати у березні становила 100 гривень, а максимальна — 1500 гривень. Середній розмір підвищення — 579,10 гривень.

З 1 квітня підвищення пенсій буде здійснено для пенсіонерів, які продовжують працювати. Розміри підвищення будуть для кожного індивідуальні з урахуванням стажу та розміру офіційної заробітної плати, нагадує «НаПенсії».

З 1 липня 2023 року планується підвищення на коефіцієнт 1,20 пенсій держслужбовців та науковців, призначених до 31 грудня 2022 року.

Але є категорії пенсіонерів, яким у 2023 році пенсії не збільшать. До них належать:
- працюючі пенсіонерам, які мають невеликий страховий стаж;

- колишні працівники прокуратури та колишні судді;

- пенсіонери, у яких пенсія вища за максимально можливу суму (рівна десяти прожитковим мінімумам для осіб непрацездатного віку — 20,93 тис. грн).

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