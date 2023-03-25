Частині пенсіонерів будуть доплачувати 500 грн в місяць: хто може на них розраховувати

Учасникам бойових дій встановлюється надбавка до пенсії — у розмірі 25% прожиткового мінімуму. Станом на 1 грудня 2022 року сума надбавки становила 523,25 грн. А ще законом «Про покращення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» від 2004 року передбачено цільову грошову допомогу цій категорії осіб — у розмірі 40 грн, нагадали експерти видання На пенсії.

Загальний розмір пенсії учасникам бойових дій не може бути меншим за 210% прожиткового мінімуму, тобто зараз така пенсія не може бути меншою за 4395,30 грн.

Крім того, учасники бойових дій можуть виходити на пенсію достроково. Так, чоловіки (як кадрові військові, так і ні), які мають статус УБД, можуть виходити на пенсію у 55 років, жінки — у 50. Чоловікам необхідно мати не менше ніж 25 років страхового стажу, жінкам — 20 років. І тут вислуга років військовослужбовців дорівнює страховому стажу.

Нагадаємо, що військових пенсіонерів також торкнулося осучаснення пенсій, яке відбулося з 1 березня.



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