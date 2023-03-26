Де і коли дивитись онлайн Італія U21 — Україна U21: розклад трансляцій та прогноз на товариський матч

У понеділок, 27 березня, молодіжна збірна України з футболу (U21), яка вирвала на 90+4-й хвилині перемогу у однолітків з Данії, проведе черговий спаринг у рамках підготовки до фінального турніру Євро-2023. У місті Реджо-ді-Калабрія «жовто-сині» зіграють зі ще одним учасником чемпіонату Європи командою Італії, яка 24 березня обіграла у спарингу сербів (2:0).

Оскільки наставник «молодіжки» Руслан Ротань тимчасово очолив національну команду перед відбірним матчем Євро-2024 з Англією на «Уемблі» (26 березня), діями України U21 керують його помічники — Василь Кардаш та Олександр Мелащенко.

У минулі роки «молодіжки» Італії та України перетиналися один з одним 5 разів: «жовто-сині» перемогли у першому поєдинку 1995-го (2:1), після чого чотири рази програли апеннінцям з різницею в один м'яч — 1:2 1995-го та 0:1 2006-го, 2013-го, а також 2014-го.

У майбутній зустрічі букмекери віддають перевагу італійцям: наприклад, контора Favbet ставки на перемогу підопічних Паоло Ніколато приймає з коефіцієнтом 1,53, на нічию — 4,10, на виграш «жовто-синіх» — 6,60.

У прямій трансляції матч Італія U21 — Україна U21 на території нашої країни покажуть о 21:00 регіональні канали «Суспільного» та YouTube-канал Української асоціації футболу.

Товариський матч

27 березня (понеділок)

Італія U21 — Україна U21 21:00 регіональні канали «Суспільного», YouTube-канал УАФ

Нагадаємо, що у фінальному турнірі чемпіонату Європи, який відбудеться з 21 червня по 8 липня на стадіонах Румунії і Грузії, команда Руслана Ротаня зіграє в одній групі з Іспанією, Хорватією та Румунією. Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська «молодіжка» у плей-оф відбору Євро-2023 пройшла команду Словаччини.

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