Україна U21 передала привіт Ротаню до Лондона перемогою над Данією на 90+4-й хвилині: відео матчу

У п'ятницю, 24 березня, молодіжна збірна України з футболу (U21), що пробилася до фінального турніру Євро-2023, зіграла у турецькому Белеці товариський поєдинок проти своїх однолітків з Данії.

Україна U21 — Данія U21 — 3:2

Україна: Фесюн, Роман, Дідик, Боль, Драмбаєв, Желізко, Рубчинський, Очеретько (Хлань, 85), Назаренко (В'юнник, 71), Брагару (Кащук, 71), Кухаревич (Сікан, 71).

Голи: Брагару (22), Очеретько (67), Сікан (90+4) — Квістгорден (47), К'єргор (85, з пенальті).

На 40-й хвилині Фагір (Данія) не реалізував пенальті.

Нинішня зустріч «молодіжок» України та Данії, яка не зуміла пробитися на чемпіонат Європи (поразка в серії пенальті в іграх плей-оф з хорватами), стала 12-ю в історії. У колишніх протистояннях суперників «жовто-сині» перемогли тричі, чотири зустрічі завершилися внічию та чотири рази успіх сприяв представникам півночі.

Цього разу збірна України вирвала перемогу над сильним опонентом завдяки влучним ударам півзахисника «Чорноморця» Брагару, гравця середньої лінії «Шахтаря» Очеретька, який розрядив «гармату» з дальньої дистанції, та форварда гірників Сікана на 90+4-й хвилині.

Зазначимо, що ще до голу нападаника «Брондбю» Квістгордена на 47-й хвилині чудовий шанс зрівняти рахунок був у скандинавів наприкінці першого тайму, але форвард «Нордшелланда» Фагір, виконуючи пенальті, пробив у поперечину, а після добування м'яч пролетів поряд зі штангою. Наприкінці зустрічі скандинави таки реалізували 11-метровий удар. Ось тільки врятуватися від поразки все одно не змогли.

Відео матчу Україна U21 — Данія U21 — 3:2

Нагадаємо, що наставник «молодіжки» Руслан Ротань тимчасово очолив національну команду перед відбірним матчем Євро-2024 з Англією на «Уемблі» (26 березня), і у березневих спарингах діями України U21 керують його помічники — Василь Кардаш та Олександр Мелащенко.

Як відомо, у понеділок, 27 березня, українська «молодіжка» у рамках підготовки до Євро-2023 зіграє у місті Реджо-ді-Калабрія товариський матч з командою Італії (початок — о 21:00).

До речі, у фінальному турнірі чемпіонату Європи, який проходитиме з 21 червня по 8 липня на стадіонах Румунії та Грузії, команда Руслана Ротаня зіграє в одній групі з Іспанією, Хорватією та Румунією. Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України з футболу перемогла в контрольному матчі англійський «Брентфорд».

Фото uaf.ua

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