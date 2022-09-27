Україна з хет-триком Сікана розгромила Словаччину та вперше за 12 років зіграє на молодіжному ЧЄ (відео)

У вівторок, 27 вересня, у польській Бельсько-Бялі пройшов матч-відповідь раунду плей-оф відбору на молодіжний чемпіонат Європи, в якому Україна в якості номінального господаря приймала Словаччину.

Плей-оф відбору на ЧЄ-2023 (U21). Матч-відповідь

Україна U21 — Словаччина U21 — 3:0 (0:0)

Україна: Трубін, Драмбаєв, Сирота, Таловєров, Сич, Михайленко (Бражко, 46), Бондаренко (Очеретько, 89), Криськів (Желізко, 89), Судаков, В'юнник (Назаренко, 46), Сікан (Ванат, 71).

Голи: Сікан (48, 54, 66).

Підопічні Руслана Ротаня після першого матчу в Жиліні, в якому «жовто-сині» зазнали поразки з мінімальною різницею (2:3), необхідно було думати виключно про перемогу. Тому не дивно, що поєдинок розпочався за переваги наших хлопців, при цьому словаки не гребували відходити на свою половину поля всією командою та грати на утримання здобутої переваги.

Утім, у першому таймі виділити особливо нема чого, а ось після перерви Україна практично одразу відкрила рахунок. Судаков підключив до атаки правим флангом Сича, той прострілив на Сікана, і нападник, уникнувши офсайду, переправив м'яча в порожні ворота — 1:0.

Минуло п'ять хвилин, і «жовто-сині» подвоїли свою перевагу. Сич виконав класний навіс із правого флангу, Драмбаєв пробив головою, голкіпер парирував, але просто на ногу Сікану, який легко переправив м'яча у ворота — 2:0.

А хет-трик форварду «Шахтаря» вдалося оформити в середині тайму. Цього разу Криськів відібрав м'яча в центрі поля, втік фактично віч-на-віч із воротарем, викотив зручно на Сікана, і тому знову залишалося влучити в порожні ворота — 3:0.

До кінця поєдинку наша команда могла як пропустити, так і забити ще (один Ванат, який вийшов на заміну, повинен був як мінімум оформлювати «дубль»), але в підсумку рахунок більше не змінювався. Фінальний свисток зафіксував перемогу нашої збірної, яка вперше з 2011 року вийшла до фінального турніру молодіжного чемпіонату Європи!

Радість «жовто-синіх» після фінального свистка

Нагадаємо, що фінальний турнір чемпіонату Європи за участю 16 команд пройде в червні-липні 2023 року в Румунії, де відбудеться матч-відкриття, та Грузії, яка прийме фінальний поєдинок. Жеребкування фінального турніру, в якому візьмуть участь дві збірні-господарки та 14 команд, які подолали відбірний турнір, пройде 18 жовтня в Бухаресті.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі вирішальний матч Ліги націй Україна — Шотландія.

Фото УАФ

152

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram