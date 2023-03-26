Вбивчий вітер: у США в результаті торнадо загинули понад 20 людей (відео)

Три південні американські штати — Міссісіпі, Алабама і Теннессі — постраждали від руйнівного торнадо. Швидкість вітру в деяких місцях сягала 200 км на годину. Найбільше дісталося невеликим містечкам у сільській місцевості. Там вітер валив дерева, обривав дроти електропередачі, руйнував будинки. За офіційними даними, тільки в Міссісіпі за ніч 25 березня загинуло 23 особи. Ще одна людина загинула в Алабамі. Чоловік жив у трейлері. Смерч підхопив цей будиночок на колесах, проніс кілька метрів повітрям і шпурнув на землю.

Десятки людей вважаються зниклими безвісти. Влада вважає, що ці люди можуть перебувати під уламками зруйнованих будинків.

У деяких американських містечках торнадо зруйнував повністю або серйозно пошкодив більшість житлових будинків

Понад 83 тисячі сімей залишилися без електрики.

Торнадо приніс зливи і град розміром з м'ячик для гольфу. Один із жителів Міссісіпі розповідає, що гуркіт стояв такий, ніби поряд із його будинком пройшов товарняк. І це тривало понад годину.

У містечку Ролінг-Форк на заході Міссісіпі шибки у вікнах будинків не витримували натиску вітру і просто лопалися. Більшість будинків у містечку зруйновані чи серйозно постраждали.

Один із мешканців Ролінг-Форка розповів, що за кілька хвилин до торнадо довкола встановилася мертва тиша. А потім нічне небо осяяло спалахами. Виявилося, що це почали вибухати трансформатори.

Торнадо, як повідомляють американські ЗМІ, пішов далі. Він дещо послабшав, проте інші південні штати терміново готуються до сильної бурі.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року на американський штат Кентуккі обрушився найпотужніший за останні 100 років торнадо. А в жовтні 2022 року жителі південних штатів США пережили ураган «Іен», який назвали самим смертоносним в історії Флориди за останні 500 років.

Фото: cnn.com

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