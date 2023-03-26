росіяни розбомбили рідну школу українського віцечемпіона Європи (фото, відео)

Один з лідерів збірної України з біатлону Антон Дудченко, який став у січні віцечемпіоном Європи, повідомив, що рашисти зруйнували школу в Сумській області, де він навчався.

«Це моя школа. Це місце, де я зробив перші кроки в біатлоні. Його вчора знищили росіяни», — написав 26-річний Антон Дудченко у своєму Instagram, показавши масштаби руйнувань.

Як відомо, 24 березня російські терористи завдали авіаудару та удару дронами-камікадзе по селу Вири Білопільського району. За повідомленнями Сумської ОВА, внаслідок атаки рашистів було пошкоджено дитячий садок та клуб, а також майже зруйновано школу.

Нагадаємо, що триразовий чемпіон України Антон Дудченко, який заробив за підсумками останнього Кубка світу майже 20 тисяч євро, вже потрапляв на етапах престижних змагань до топ-п'ятірки найсильніших біатлоністів світу, а також виграв у зіркових суперників конкурс стрільців «Різдвяних перегонів».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що рашистська ракета зруйнувала двір дитинства капітана «Динамо» Сергія Сидорчука.

Фото biathlon.com.ua, «Суспільне: Суми»

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