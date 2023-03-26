З Днем Національної гвардії: щирі привітання та красиві листівки

В Україні 26 березня відзначають День національної гвардії. Рівно 9 років тому — 26 березня 2014 року — була створена Національна гвардія України. Це сталося у відповідь на початок російської агресії на Донбасі та в Криму. Згодом до Нацгвардії приєдналася низка добровольчих батальйонів, які боронили Україну на Донбасі, а тепер борються з ворогами й в інших регіонах. До складу Нацгвардії увійшли зокрема «Донбас» і «Азов».

Національна гвардія є одночасно військом і поліцією. Бійці Нацгвардії виконують як бойові завдання з захисту держави, так і стежать за правопорядком всередині України.

Без нацгвардійців наше життя у воєнний час було б набагато небезпечнішим. Тому в цей день варто привітати всіх службовців Національної гвардії України і подякувати їм за нелегку працю.

Привітання та листівки до Дня Національної гвардії України

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Тебе я всією душею вітаю

З Днем Нацгвардії України,

Відчайдушності і мужності бажаю,

Всі дні нехай будуть радістю сповнені.

Нехай хоробрість духу тільки зміцниться,

В душі не гасне юнацький запал,

І в житті все хороше трапиться,

У достатку буде, грошенят та сил!

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Від душі бажаю гучних успіхів на службі, високих прагнень у своїй справі і непереможного мужності в твоєму серці. Нехай з такими героями, як ти, Нацгвардія гарантує своїй державі спокій, добробут і безпеку.

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З Днем Нацгвардії сьогодні

Привітання приймай,

Це вибір благородний,

І ти в ньому не підкачай!

Прояви свою відвагу

І рішучий настрій,

І служи країні на благо,

Щоб пишалися всі тобою!

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Вітаю вас, дорогі гвардійці! Бажаю міцного здоров'я, залізного терпіння і хороброго духу! Нехай всі ваші цілі і мрії будуть легко досяжні! Залишайтеся такими ж сміливими, сильними і цілеспрямованими! Знайте, ви приклад мужності для всіх чоловіків у нашій країні й за її межами!

Зі святом службовців Нацгвардії привітав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Як писали «ФАКТИ», днями православні українці вшановували пам'ять Сорок Севастійських мучеників. День Сорока Святих присвячений пам'яті римських легіонерів, які відмовилися зректися християнської віри та загинули біля міста Севастія (зараз турецький Сівас).

Фото: НВ, klike.net

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