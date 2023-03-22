День Сорока святих: що можна і чого не можна робити 22 березня

Щороку 22 березня церква вшановує пам'ять Сорок Севастійських мучеників. День Сорока Святих присвячений пам'яті римських легіонерів, які відмовилися зректися християнської віри та загинули біля міста Севастія (зараз турецький Сівас).

Цей день — один із найшанованіших у церковному календарі. Незважаючи на те, що він припадає на Великий піст перед Великоднем, у цей день його строгість трохи пом'якшується.

За традицією, на День Сорока Святих господині займаються випічкою — печуть 40 булочок у вигляді птахів. Їх зазвичай роздавали дітям, сусідам та розвішували на деревах. Пращури вважали, що дотримання цієї традиції обіцяє здоров'я свійської птиці цілий рік. Поганою прикметою вважається руйнування гнізда сороки, яка вважається оберегом будинку, біля якого птах облаштувався.

Незважаючи на суворий піст, у День Сорока Святих віталося застілля. Вважалося, що гості та веселощі обіцяють благополуччя.

Втім, м'ясні та молочні продукти, а також яйця все ж таки залишалися під забороною.

Також у цей день поганою прикметою вважається фізична та домашня робота, у тому числі прибирання вдома. Не рекомендується у День Сорока Святих позичати гроші.

Пращури вірили, що мак, посіяний у цей день, принесе особливо багатий урожай, який буде у 40 разів більший, ніж звичайний.

А ще існував звичай під назвою «топтати ряст», в якому брали участь люди від малечі до до найстарших. Люди ходили молодою зеленню, набираючись здоров'я на цілий рік. До речі, вираз «залишилося недовго топтати ряст» означає, що людина може скоро померти.

Нагадаємо, що Великий піст розпочався 27 лютого, він триватиме 48 днів, до Великодня.

607

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram