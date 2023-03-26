Грав з дітьми у укритті і зміг вимовити «Укрзалізниця»: Україну відвідав голлівудський актор Орландо Блум

Популярній голлівудський актор та посол доброї волі UNICEF Орландо Блум, відомий своїми ролями у популярних фільмах «Пірати карибського моря» та «Володар кілець», а також тим, що на початку повномасштабного російського вторгнення допомагав українським біженцям у Молдові, приїхав до України.

Перша інформація про візит з'явилася в офіційному акаунті перевізника в Telegram.

«Посол доброї волі UNICEF Орландо Блум у поїзді до Києва зробив те, що не підкорилося Боно: вимовив «Укрзалізниця», — жартують в компанії.

«Раді вітати Орландо в Україні і дякуємо UNICEF за низку спільних проєктів. Завтра покажемо і розкажемо про них більше», — пообіцяли в «Укрзалізниці».

Відразу по приїзді зірка відвідав дитячий центр «Спільно», який працює за підтримки міжнародної організації ЮНІСЕФ. Про це кіноактор розпові на своїй офіційній сторінці в Instagram, додавши фотографії, зроблені в центрі.

«Сьогодні я вперше з 2016 року приїхав до України. Я ніколи не очікував, що війна загостриться по всій країні, відколи я там був. Але сьогодні мені пощастило почути дитячий сміх… Дітям в Україні потрібно повернути дитинство», — зазначив Орландо Блум.

Зірка кінофільмів також розповів, що дитячий центр побудований глибоко в метро, щоб убезпечити дітей від російських обстрілів.

«На кілька годин кожен день батьки можуть залишити своїх маленьких дітей і дати їм відчуття нормального життя, щоб вони грали в ігри та просто були дітьми. Було також багато художнього приладдя та матеріалів для рукоділля, що дозволяє їм творчо самовиражатися», — йдеться у повідомленні.

Українці подякували зірці «Володаря перснів» за його підтримку. Актор привертає увагу до війни у нашій країні та допомагає дітям, які потребують турботи.

Як писали «ФАКТИ», влітку зірка Голлівуду Бен Стіллер прилетів до Польщі, щоб зустрітися з біженцями з України.

47

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram