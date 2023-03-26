Мобілізація призупинилася: чому росія шукає ще 400 000 найманців

У Кремлі відмовилися від планів наступу в Україні цієї весни після того, як російській армії не вдалося домогтися істотного просування в перші місяці поточного року. Натомість у рф вирішили зосередитися на обороні, щоб спробувати стримати контрнаступ ЗСУ, ймовірною метою якого стане перерізання сухопутного коридору до Криму, пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Співрозмовники агентства вважають, що для оборони своїх позицій в Україні Кремль прагне додатково залучити до 400 000 контрактників цього року. Попри бойові дії і політичні проблеми, путін сподівається пережити прихильників України в США і Європі. Він впевнений в тому, що якщо російським військам вдасться зірвати черговий прорив української армії у найближчі місяці, то в світі підтримка Києва ослабне. Bloomberg з посиланням на анонімні джерела пише, що попри сумніви в перемозі рф багатьох в кремлівській еліті, співробітники путінських спецслужб налаштовані продовжувати війну.

За словами українських і західних офіційних осіб, майже всі 300 000 мобілізованих восени росіян зараз перебувають на полі бою, але за останні місяці росії не вдалося захопити жодного великого міста. Україна тим часом планує розпочати масштабний контрнаступ у найближчі місяці з військами, які навчаються зараз в Європі і США, і з використанням нещодавно поставлених танків, бронемашин та інших видів озброєння. За словами американських чиновників, Київ може спробувати прорвати російські лінії і розірвати сухопутний коридор, який зараз з’єднує Крим з материковою частиною росії.

Для поповнення особового складу армії росія вже розпочала кампанію з набору солдатів-контрактників, які служать за гроші. Регіональні чиновники отримали квоти на вербування і видають повістки потенційним добровольцям, яких потім агітують підписати кконтракт, повідомили Bloomberg учасники цих заходів. За їхніми словами, мета залучити до росармії 400 000 контрактників цього року, швидше за все, нереалістична. Це приблизно дорівнює загальній чисельності професійних військ росії на початку її вторгнення в Україну рік тому.

Українські посадовці оцінюють здатність росії продовжувати війну в рік-два.

«Вони можуть вести цю війну до кінця 2023 року — максимум до кінця 2024 року», — сказав заступник голови військової розвідки України Вадим Скібіцький в інтерв’ю «РБК-Україна».

Останні дані про втрати російської армії читайте тут.

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