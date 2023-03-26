Понад 170 тисяч ліквідованих рашистів та десятки одиниць техніки ворога, — у Генштабі назвали втрати армії росії

Протягом доби, що минула, ворог і надалі зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На зазначеній ділянці фронту підрозділи Сил оборони України відбили понад 85 атак загарбників.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, окупанти завдали 34 авіаційних та 4 ракетні удари, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ворог, зокрема, бив по Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Херсонській області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки, Кремінної, Білогорівки та Виїмки.

На Бахмутському напрямку рашисти продовжують штурмувати Бахмут, а також райони Богданівки і Предтечиного.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести обороні дії. Здійснює обстріли населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка і Степове на Запоріжжі та Херсон, Козацьке, Львове, Іванівка, Комишани і Кізомис Херсонської області.

«В Бердянську Запорізької області російська окупаційна так звана „адміністрація“ видала розпорядження місцевим жителям до 1 квітня отримати в міській комендатурі перепустки для переміщення по тимчасово зайнятих територіях Запорізької області. Але при умові успішного проходження фільтрації. Перепустки видаватимуться окремо на людей та на транспортні засоби», — йдеться у ранковому зведенні Генштаба.

Протягом доби, що минула, авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження загарбників. Наші захисники збили ворожі БпЛА типу «Орлан-10» та «Суперкам». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління та 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

За офіційними даними, станом на ранок неділі, 26 березня, втрати особового складу армії росії з початку широкомасштабного вторгнення склали 170 550 військовослужбовців вбитими. За добу підрозділи Сил оборони України знищили більше чотирьох десятків одиниць техніки ворога.

Фото Генштаба

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни не виключають, що темпи російських операцій навколо Бахмута сповільнюються через намагання зс рф розпочати наступ на інших напрямках, зокрема, Авдіївському.

Фото Генштаба ЗСУ

73

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram