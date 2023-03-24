«Темпи сповільнюються, обирають новий напрям»: аналітики про плани російських окупантів на Донеччині

Темпи російських операцій навколо Бахмута, схоже, сповільнюються на тлі повідомлень, що російські війська намагаються розпочати наступ на інших напрямках. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська здійснили додаткові незначні просування на півдні Бахмута, а українські сили провели контратаки на південно-західних і північно-західних околицях міста 21 і 22 березня. Генеральний штаб України повідомив 22 березня, що наступальний потенціал російських військ у районі Бахмута знижується, а українські офіційні особи раніше повідомляли про меншу кількість бойових зіткнень у самому місті в останні дні.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив 21 березня, що російські та українські сили продовжують надавати пріоритет операціям навколо Бахмута, і що російські сили можуть спробувати провести ще один наступ, можливо, на багатьох різних напрямках.

Міністерство оборони Великої Британії оцінило, що російські сили, можливо, втрачають темпи в районі Бахмута, оскільки МО росії передислоковує підрозділи на інші напрямки. Російські сили наразі збільшують темпи наступальних операцій навколо Авдіївки з метою оточення населеного пункту, і не виключено, що російські сили роблять це за рахунок операцій навколо Бахмута та наступу біля Вугледару, що зупинився.

За даними американських аналітиків, російські військовослужбовці 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади раніше заявляли, що вони перекидаються в район Вугледара для проведення штурмових дій, але 21 березня російські мілітаристські блогери заявили, що підрозділи 136-ї мотострілецької бригади діють на авдіївському напрямку. Ця очевидна зміна дислокації — якщо вона не є результатом російського перекручування фактів — можливо, вказує на те, що російські війська надали пріоритет активізації операцій навколо Авдіївки, а не відновленню наступу на Вугледар.

Схоже, що російські війська стягують більше бойової потужності в район Авдіївки, що може дозволити їм збільшити темпи просування, хоча 22 березня не було підтверджено жодних російських наступальних дій в цьому районі. За оцінками ISW, російські наступальні дії можуть змусити українські війська відступити з Бахмута та/або Авдіївки, хоча наразі це не виглядає ймовірним. Російські війська можуть розпочати або активізувати наступальні операції на нових напрямках, але ці операції, швидше за все, не принесуть відчутних результатів, оскільки загальний російський весняний наступ продовжує наближатися до кульмінації.

Нагадаємо, що у НАТО заявили, що наступні пів року вирішать війну: «Готуйтеся до весняного або літнього наступу».

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