Загарбники на окупованих територіях лікують поранених в місцевих лікарнях, а населенню забороняють доступ до медзакладів, — Генштаб

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Протягом доби противник завдав 1 ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На них, завдяки професійним і злагодженим діям, нашими захисниками відбито понад 50 ворожих атак», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначили, що на Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Синьківка та Веселе. Здійснив артилерійські обстріли по районах Куп’янська Харківської області; Макіївки, Невського, Діброви, Білогорівки Луганської області, а також Колодязів, Лимана і Виїмки на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, а також в районі Іванівського Донецької області.

«На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка. Успіху не мав. Численних ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Нетайлове, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом доби ворог обстріляв райони Новомихайлівки, Вугледара та Великої Новосілки Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонні дії», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі додали, що російські загарбники продовжують зазнавати величезних втрат.

«Це змушує їх облаштовувувати свої шпиталі на території цивільних медичних закладів. Так, в населеному пункті Нововасилівка Приазовського району Запорізької області російські окупаційні війська використовують місцеву лікарню, як шпиталь. Станом на 25 березня в ній проходить лікування близько 200 поранених російських загарбників. Цивільному населенню заборонено доступ до лікувального закладу», — повідомили в Генштабі.

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження противника, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога.

Раніше генерал Віктор Муженко в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» розповів про долю росії після Перемоги, західну допомогу, ймовірні наміри ворога, деякі історичні паралелі та багато чого іншого.

Фото: Генштаб ЗСУ

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