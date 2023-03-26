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Події

Окупанти завдали авіаудару по двох багатоповерхівках в Авдіївці (фото)

13:59 26 березня 2023
Авіаудар по Авдіївці

У неділю, 26 березня, російські окупанти продовжують інтенсивно бити по Авдіївці Донецької області. Зокрема, армія рф завдала авіаудару по двох багатоповерхівках. Про це написав у своєму Telegram-каналі голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Росіяни продовжують обстрілювати Авдіївку. Вони здійснили ракетний авіаудар по двох багатоповерхівках», — розповів він.

За словами Єрмака, цього разу обійшлося без жертв, але інтенсивність ударів дуже велика — ворог застосовує артилерію та «Гради», у тому числі касетні боєприпаси.

Нагадаємо, в останні тижні російські окупанти поступово просуваються навколо міста Авдіївка, що захищається Україною, на північ від Донецька. Навколо міста складається ситуація, аналогічна тому, що відбувається під Бахмутом.

Як писали «ФАКТИ», ввечері 26 березня росіяни обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Фото: Telegram-канал Андрія Єрмака

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