В Україні війна на два фронти, коли одні воюють, а інші живуть в задоволення: Юрій Береза про проблеми мобілізації

Політик і військовий Юрій Береза пише у Facebook про гостру проблему на фронті з професійними, фізично підготовленими кадрами і закликає владу переглянути умови мобілізації до війська.

«Про мобілізацію, знову, — пише Юрій Береза. — Я хочу звернутись до тієї ланки влади, яка наділена повноваженнями виконувати мобілізаційні заходи. До усіх відповідальних за призов до Сил оборони. До уряду, до міністра оборони.

Наш підрозділ не так давно було виведено з зони бойових дій. За цей невеличкий час мені довелось побувати у деяких містах саме у справах відновлення, у тому числі кадрового потенціалу. Дніпро, Київ, Вінниця, Хмельницький, райцентри. Проблема з професійними, а головне фізично підготовленими кадрами існувала завжди, особливо серед добровольців, але зараз вона стоїть так само гостро, як і кількість добровольців — їх майже немає, далі тільки мобілізація.

Людей на фронті бракує, відпусток немає, ротацій майже немає, зате що я побачив у Дніпрі та інших тилових містах?

Охоронці «Леону», «Джебу», «Кроку» — стоять на кожному кроці! У хорошому взутті, в екіпіруванні, в бронежилетах-підготовлені, накачані, красені «охоронці». На кожному кроці вони когось і від чогось охороняють. Кого і що вони охороняють під час війни? Національна гвардія патрулює місто. Поліція патрулює місто. Вони чергують на блокпостах, на вокзалах, на важливих об'єктах. Правоохоронці виконують свою роботу як ніколи добре.

Кого і що вони охороняють під час війни? Який сенс вони несуть саме зараз? Чому фізично здорові, молоді і підготовлені не у лавах сил оборони. Не в Бахмуті, Авдіїївці, Оріхові, навіть не в Слов*янську чи Краматорську. Не штурмувати, ні, хоча б охороняти, спостерігати.

Чим вони особливі? Для чого і для кого їх відкупають власники. До чого вони готуються? До війни? Не схоже. Я здогадуюсь до чого вони готуються, до перерозподілу економіки, зон впливу, об'єктів нерухомості.

Можливо я помиляюсь, тоді поясніть.

Пропоную органам ТЦК, уряду, відповідальним за мобілізацію прийти до власників охоронних фірм по всій країні і прийняти справедливе рішення — направити половину ваших кадрів у війська. У них же є медична комісія, досвід, дозволи на зброю. Муніципальна варта Дніпра — 100%. На що ви, якщо є поліція?

Ці підготовлені бійці наповнять знекровлені Сили оборони. І нема чого боятись, на щастя найгірші бої здебільшого позаду, далі у всіх буде змога переконатись, що ми «воюємо з чмобіками»…або побачити правду.

Чому ми можемо мобілізувати майже всіх чоловіків з конкретного села, ОТГ, але не можемо з умовного «Охоронець-К»??

Чому підготовлені фізично молодики трусять бомжів в тилу, а обмежено придатні вчителі математики, інженери, копають окопи?

Я звертаюсь до мудрого, українського суспільства. Більше того, скажу чесно, про те що давно накипіло, але ніхто не говорить чесно — війна на два фронти. Коли одні воюють, гинуть, страждають, волонтерять, віддають значну частину коштів на армію — а інші живуть своє життя в задоволення, часто ще намагаючись одурити чи обікрасти іншу частину суспільства. Все це скоро отримає своє ганебне продовження вже у суспільстві і на жаль на фронті.

Ніхто нічого з цим не робить навіть показово. У нас є касти: доторканих — вчителі, лікарі, робітники, дрібні підприємці, трударі. А є недоторканні — чиновники, депутати, мільйонери, їх друзі, діти, та партнери. У них проблеми ті ж самі- як попиляти бюджет. І нова проблема — як збути гуманітарну, і вписатись в систему «шлях» щоб з'їздити на відпочинок в Іспанію, або ж просто виїхати, а по схемах продовжувати смоктати гроші з України.

У нас не мобілізовують працюючих на еліти молодиків в спортивних штанцях — у нас мобілізовують, гінекологів та кардіохірургів на посади стрільця.

Як би не все це, ми б вже могли говорити про оточення Донецька та Луганська ЗСУ. А не про контрнаступ, який невідомо чи буде взагалі у найближчий перспективі.

Тож повертаючись до болючого, до мобілізації й кадрів.

Охоронні фірми — це підготовлені, злагоджені, фізично підготовлені підрозділи, які мають виконати свій обов'язок перед державою! Законотворці мають терміново вирішити це питання. Охоронні фірми, муніципальні варти, парамілітарні організації- це їх зоряний час. Це без перебільшення десятки тисяч нових, підготовлених військових. Можливо не дуже вмотивованих, але набуття ними мотивації залиште для таких комбатантів як я, та моїх побратимів. Це має бути терміновий, ургентний наказ уряду та головнокомандуючого!

Законотворців не мобілізовують, вони у безпеці, з гарною зарплатнею — тож робіть свою роботу, а не зависайте по київських кафе.

Зробіть так, щоб ми побачили соціальну справедливість. Мобілізація для «всіх» верств населення. Бо поки що вона тільки для бідних і нехитрих. Але вони бувають злими.

Інакше де б ми не зупинили війну, на нас чекають сценарії або 2014−2015 років, який буде дуже поганий для суспільства, або 1918-й в Берліні, що погано для еліт, і до чого вони йдуть. Проте, ще є вікно можливостей".

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