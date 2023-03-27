Оборона, посилення захисту від зовнішньої та внутрішніх загроз: Зеленський провів спеціальну нараду з військовими

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду з військовими, на якій обговорили питання оборони країни. Про це глава держави повідомив у черговому відеозверненні.

«Сьогодні була нарада з військовими — спеціальна військова зустріч, особливе коло учасників. Провів також наради з сектором безпеки, з розвідкою. Оборона, посилення нашого захисту — причому як від зовнішньої загрози, так і від внутрішніх загроз. Готуємо наші відповідні кроки», — заявив президент.

Зеленський підкреслив, що постійно приділяє максимум уваги ситуації на передовій.

«Жорстоким боям, які щодня забирають життя наших людей і щодня потребують незмінної мобілізованості нашої держави й суспільства», — наголосив він.

Також Володимир Зеленський зустрівся з послом доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блумом та командою ЮНІСЕФ. Ця організація займається гуманітарною підтримкою та захистом дітей.

«Ми домовилися, щоб наші команди працювали над кількома напрямами. Зокрема, це питання повернення наших дітей, які були силою вивезені в росію, це створення бомбосховищ для наших діточок. І третє — це технічне забезпечення дистанційного навчання в тих районах і областях, де неможливо навчатись офлайн через відповідні загрози», — наголосив президент.

Нагадаємо, 17 березня Палата досудового провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента росії владіміра путіна та марії львової-бєлової, яка є уповноваженою президента рф у справах дитини.

Очільника кремля та львову-бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину — незаконній депортації дітей з окупованих районів України до російської федерації.

92

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram