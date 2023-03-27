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Спорт

У олімпійської чемпіонки Харлан померла рідна людина (фото)

9:31 27 березня 2023
Ольга Харлан

Чергове горе прийшло до родини олімпійської чемпіонки з фехтування Ольги Харлан.

Слідом за бабусею, яка померла на початку лютого після тривалої хвороби, у кращий світ пішла ще одна рідна людина спортсменки — дідусь. Сумну новину Ольга повідомила на своїй сторінці у Instagram.

«Прощавай, дідусю. Ти був найкращим, найсмішнішим та найдбайливішим. Дякую за кожну хвилину, яку ми провели з тобою. Все це залишиться з нами. Ти залишишся з нами. У наших спогадах, наших серцях. Життя без тебе буде однотонним. Ти пишався кожним нашим кроком, кожним здобутком. Я обіцяю ніколи не зупинятися тебе радувати. Ти завжди будеш зі мною… Твої „паСани“ тебе дуже люблять. Прощавай, дідусю. Як же боляче…» — написала Харлан, прикріпивши чорно-біле фото.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ольга Харлан попрощалася з вірним другом.

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