В уряді анонсували солідну допомогу безробітним: хто зможе отримати 25 тисяч гривень

Через війну багато українців втратили роботу. Щоб підтримати людей, уряд затвердив документ, який розширює коло осіб, які мають право на отримання спеціального ваучера на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та навчання.

«Йдеться про ваучер у розмірі понад 25 тисяч гривень, який надає Центр зайнятості, щоб люди могли опанувати нові навички та професію та знайти затребувану на ринку праці роботу», — йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що кошти на перекваліфікацію раніше були доступні лише ветеранам війни. Тепер така можливість має й інші категорії населення.

Крім того, уряд підтримав пілотний проєкт про перехід деяких соціальних установ на фінансування за моделлю того, як працює система медичних гарантій.

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